Momenti di altissima tensione a Uomini e Donne. Ida Platano e Roberta Di Padua sono quasi arrivate alle mani nella puntata di lunedì 21 novembre, trasmessa nel pomeriggio su Canale 5. Come ben sapete, le due dame non hanno mai avuto rapporti buoni e si sono battibeccate in diverse circostanze, ma stavolta hanno superato il limite e la lite è sfociata quasi in una vera e propria rissa. Increduli Maria De Filippi e gli altri protagonisti del dating show, che hanno assistito impotenti davanti a quella scena.

Non corre affatto buon sangue a Uomini e Donne tra Ida Platano e Roberta Di Padua. Ma certamente ipotizzare che avrebbero addirittura raggiunto lo scontro fisico non era una cosa molto probabile. A proposito di Ida, le anticipazioni hanno fatto sapere che ha lasciato UeD con Alessandro Vicinanza. Ma Blastingnews ha rivelato che potrebbe ben presto ritornare nel parterre del programma Mediaset per avere un confronto, chissà se con Riccardo Guarnieri o anche con qualcun altro o altra.

Uomini e Donne, tra Ida Platano e Roberta di Padua quasi rissa

A Uomini e Donne Ida Platano e Roberta Di Padua stavano parlando, quando la rabbia ha preso il sopravvento. L’ex di Riccardo Guarnieri ha deciso di non danzare con Alessandro Vicinanza perché infastidita da alcuni suoi atteggiamenti. A quel punto è intervenuta Roberta, che ha riferito qualcosa che ha fatto imbestialire la donna. Uno scontro verbale molto acceso, che però si è poi tramutato in un faccia a faccia pericoloso, che solo per poco non è finito con uno scontro di natura fisica.

Roberta ha affermato che, secondo lei, Ida Platano non è interessata ad Alessandro Vicinanza e l’ha accusata di essere una persona solitaria. E l’ex di Riccardo le ha detto: “Ma come ti permetti?”. E la Di Padua si è alzata dalla sua sedia dirigendosi verso l’altra dama, con quest’ultima che si è a sua volta messa in piedi ed è finita quasi muso a muso. Maria De Filippi ha urlato, richiamando a gran voce Roberta, che in seguito si è messa la mascherina prima di calmarsi e di ritornare regolarmente al suo posto, evitando il patatrac.

Ida Platano ha preferito invece uscire dallo studio di Uomini e Donne per riprendersi presumibilmente da quello scontro durissimo. I telespettatori ne sono rimasti molto sorpresi, ma fortunatamente poi tutto è rientrato e non ci sono stati altri strascichi pericolosi.