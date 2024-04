Uomini e Donne, Ida Platano ha scelto i social per parlare. La dama, da settimane al centro del dibattito social, ha deciso di dire la sua sulle numerose chiacchiere che stanno girando sul suo conto e di essere arrivata ad una decisione. Una decisione che sa di scelta di vita, comunicata in maniera criptica, con un messaggio che il pubblico non ha tardato ad interpretare e che arriva il giorno successivo una registrazione che pare sia stata molto ma molto movimentata, con Pierpaolo che ha minacciato di andarsene.

>>“Hanno scelto lui al posto di Amadeus”. Cambio storico ad Affari tuoi: allora è proprio vero che l’altro conduttore ormai ha preso il volo

E l’ennesima segnalazione su Mario, avvistato fuori da un bed and breakfast con una donna. Segnalazione per altro smentita dallo stesso cavaliere, che spiegava di essere al lavoro in quel momento. Tornando a Ida, per la dama è un periodo molto complicato. Per rendersene conto basta guardare il tenore dei messaggi che arrivano sulla sua pagina social.





Uomini e Donne, Ida Platano: messaggio criptico e addio?

“Sei l’essenza dell’ignoranza. E il grave è che tu non te ne rendi conto ma fai inorridire quando parli. Hai fatto la quinta elementare almeno? Oltre ad essere ormai di una “certa” …. e pure brutta dai, ritirati”. Commenti oltre il body shaming. E ancora: “Dare importanza a questa bambola di gomma, e questi che dicono ti seguo sempre bravissima, di cosa bravissima”.

“Ma non sa nemmeno parlare, se gli togli tutto l’intonaco che ha addosso e flaccida, è non cominciate a parlare di invidia, perché davvero non l’invidia una così, senza niente di sostanza, nemmeno un po’, quindi per favore, dai. Ora diamo visibilità, anche ai signor nessuno”. Della scelta ancora nessuna traccia. Stamani, 10 aprile, però è apparso un aforisma che sembra rispecchiare perfettamente la sua attuale situazione sentimentale e la sua volontà di una scelta precisa.

“Fai un profondo respiro e ricomincia” scrive Ida, che insomma, pare abbia scelto cosa fare e qualche strada seguire. Secondo i fan questo gesto della 43enne potrebbe rappresentare la sua volontà di voltare pagina dopo un lungo periodo di tensione e dubbi. In che modo? Secondo una parte del pubblico dicendo addio in maniera definitiva al programma.