Uomini e Donne è iniziato con i fuochi d’artificio. Se all’inizio tutti gli occhi erano per Gemma Galgani ora sono per Joele Milan, il tronista ‘cacciato’ da Maria De Filippi. Una storia che ha pochi precedenti nella storia del programma e sulla quale era intervenuta anche la diretta interessata: la corteggiatrice Ilaria Melis che ha provato a difenderlo senza troppa fortuna. “Nella scorsa puntata, durante un ballo – ha fatto sapere in un’intervista a “Fanpage” – lui mi ha detto di essere molto preso di me”.



“Ha detto di aver parlato di noi ai suoi genitori e al suo migliore amico. Proprio lui gli avrebbe consigliato di portarmi fino alla fine. Così mi ha proposto di iniziare a seguirlo sui social, voleva presentarmelo. Onestamente non ho nemmeno sentito la parte in cui mi chiedeva di scambiarci il numero, c’era la musica e tanta confusione. Non gli ho dato importanza, ho risposto con tutt’altro. Alla redazione di Uomini e Donne infatti, non l’ho nemmeno detto”.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti attacca la trasmissione



Alla “discussione” hanno partecipato anche gli opinionisti di Uomini e Donne Tina Cipollari e Gianni Sperti. “Tina e Gianni hanno aggiunto che era una presa in giro nei confronti della redazione di Uomini e Donne, ma secondo me è stato esagerato, non c’era malizia in realtà. Io e Joele non ci siamo mai scambiati il numero e non ci siamo mai scritti messaggi, ma è la nostra parola contro la loro”.







Insomma, a Uomini e Donne i problemi non mancano. A lanciare l’ennesima bomba sul programma è ora Giorgio Manetti che molti davano vicino a un ritorno in studio dopo la rottura con la signora Caterina con la quale conviveva a Firenze, non nascondendo un certo interesse per Isabella Ricci, la Dama che sta movimentando le ultime puntate del dating show di Canale 5.



Giorgio Manetti è stato categorico: non tornerà a Uomini e Donne. “Quello per me è un periodo finito. Mi sembra che sia cambiato un po’ tutto, non è più eccitante come prima e di amore ormai si parla raramente. Più che altro si litiga e si fa spettacolo con le discussioni”. Dunque, secondo Giorgio Manetti ormai Uomini e Donne è più uno show per far parlare di sé con litigi e confronti più che un posto dove cercare il grande amore e una relazione stabile e duratura.