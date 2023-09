Uomini e Donne, scintille e critiche in studio con Gianni Sperti sommerso dalle critiche. L’edizione iniziata una settimana fa (in video, perché le registrazioni sono partite a fine agosto) sta già facendo discutere non poco. Proprio Gianni era stato al centro di una polemica con Aurora Tropea, dama con la quale i rapporti non sono mai stati idilliaci. A sollevare il botta e riposta una foto che Aurora aveva postato sui social e che aveva attirato immediatamente la reazione di Gianni Sperti.

L’opinionista ci era andato giù duro: “Preoccupati della tua dignità, che hai condiviso delle foto in cui sei nuda. Una foto dove scrivi ‘chi vuole darmi la felicità?’. In quella foto non sembri umile. Non sono contro le foto nude, ma sei fuori luogo tu, che fai la paternale a tutti e poi pubblichi le foto nuda su Instagram. Io non sono né buono né cattivo”.





Uomini e Donne, Gianni Sperti: scintille con le dame in studio

Da lì le accuse a Gianni di violenza verbale. E la risposta piccata dell’opinionista. Stanco delle insinuazioni non veritiere sul suo conto Sperti ha sbottato e ha minacciato di passare alle vie legali: “Se continui a dire che ti faccio violenza verbale ti denuncio. Mi hai rotto”. E non meno accesa era stata la discussione che aveva visto protagonisti Tina Cipollari e Elio.

“I buffoni stanno bene a casa loro. Dopo che abbiamo parlato di denunce e di tutto e di più, mi viene a chiedere di stringergli la mano”, aveva urlato Tina. Da qui offese e accuse reciproche tra cavaliere e opinionista, che hanno quindi ricordato al pubblico quello che accadeva lo scorso anno. Ora a finire di nuovo sotto i riflettori è stato ancora Gianni.

Durante l’ultima puntata l’opinionista ha commentato il fatto del poco interesse che le dama hanno mostrato per il nuovo cavaliere Antonio: “Mi sembra un bell’uomo, non so le altre donne che dicono. Neanche a Cristina?”. Da qui la stoccata alle concorrenti: “Tutte ste simil Sharon Stone, vorrei sapere, che vi aspettate?”. E ancora: “Se non va bene un bell’uomo così aspettate che scenda, non so, Tom Cruise, Brad Pitt?”. Come a dire, ma vi siete viste?