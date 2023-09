“Scatta la denuncia”. Uomini e Donne, inizio choc: Gianni Sperti chiama gli avvocati

Uomini e Donne, in attesa di vedere le nuove puntate sullo schermo di Canale 5 in arrivo da lunedì 11 settembre una cosa è già certa: la nuova edizione del programma si preannuncia a dir poco bollente. Nelle ultime ore infatti è uscita la notizia che Gianni Sperti sarebbe pronto a denunciare una dama. Non Gemma che, da parte sua, continua a far discutere per altre ragioni. Raccontano le anticipazioni come Gemma Galgani abbia iniziato il programma alla grande.

>“Finalmente, la cosa più importante della mia vita”. Belen scatenata, l’annuncio arriva tra urla di gioia. E l’entusiasmo contagia pure i fan

Sembra infatti che abbia baciato il cavaliere Tony, arrivato in studio appositamente per lei. Eppure sembra tutto già finito. Scrive Blasting News: “La dama, pur avendo baciato Tony, ha preferito mandarlo via dalla trasmissione perché sostiene di essere interessata maggiormente a Maurizio, col quale vorrebbe continuare ad approfondire la frequentazione anche fuori dallo studio del talk show”.





Uomini e Donne, Gianni Sperti pronto a denunciare Aurora Tropea

Di sicuro ora Tina Cipollari chiederà conto alla dama. Come Gianni Sperti chiederà conto ad Aurora Tropea. Racconta Lorenzo Pugnaloni come stanco delle insinuazioni non veritiere sul suo conto Sperti ha sbottato e ha minacciato di passare alle vie legali: “Se continui a dire che ti faccio violenza verbale ti denuncio. Mi hai rotto”. Ma cosa è successo?

Scrive Pugnaloni sul suo blog che “gli animi si sono scaldati un sacco“. Insomma, Maria De Filippi avrà il suo bel da fare nel gestire la situazione. E dire che la presenza di Gianni Sperti era sembrata fino all’ultimo in dubbio. Lo stesso opinionista, intervistato da Fanpage sul suo futuro nella trasmissione, aveva si era detto piuttosto incerto riguardo al suo destino. “Se le cose sono cambiate in questi giorni non posso saperlo”.

“Mi dispiacerebbe non essere riconfermato, sono anni che ne faccio parte e sono molto legato a Maria De Filippi e a tutto lo staff, ma non mi sorprenderebbe se le cose andassero male”, aveva dichiarato l’ex ballerino che, invece, è saldamente al suo posto per la gioia di tanti telespettatori.