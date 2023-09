Importante colpo di scena su Belen Rodriguez. Nelle ultime ore è apparsa su Instagram e ha fatto un annuncio a sorpresa, uno dei più significativi della sua vita come ha ammesso lei stessa. Non era sola durante questa Instagram story, infatti al suo fianco c’era una persona fondamentale che l’ha supportata e la supporterà in questo momento a quanto pare storico. C’è stata grande gioia da parte di entrambi, non a caso la showgirl argentina ha letteralmente urlato dalla felicità.

Eppure prima che Belen Rodriguez facesse questo annuncio, su di lei erano venute fuori delle voci poco rassicuranti che hanno tirato in mezzo anche la sorella Cecilia. Secondo una follower di Deianira Marzano, potrebbe esserci stato un litigio tra le due sorelle: “Cecilia è stata a Venezia e ha ricevuto like da tutti (Stefano compreso) tranne che da Belen. Lo scorso anno addirittura Belen aveva ripostato nelle storie le foto di Cecilia. Ciao cara, io penso che le sorelle Rodriguez abbiano forse litigato, perché non si mettono più i like”.

Belen Rodriguez, annuncio a sorpresa: “Giorno più importante”

Nelle prossime ore certamente ritornerà a farsi sentire per dare altre informazioni, ma Belen Rodriguez ha voluto far assaggiare già questa notizia con un annuncio forte e chiaro. Ciò che la aspetta è qualcosa di veramente interessante, infatti il suo entusiasmo è totale e davvero contagioso. Sicuramente i suoi fan avranno festeggiato inviandole tanti messaggi in privato, ma c’è anche tanta gente che invoca altre news.

Belen si è fatta vedere in automobile in compagnia della collaboratrice e amica Antonia Achille, che ha esultato con lei. L’ex moglie di Stefano De Martino ha semplicemente detto: “Finalmente si torna al lavoro. Questo è l’appuntamento più importante della mia vita“. Quindi, dopo aver lasciato Mediaset, per lei si prefigurano nuove avventure pazzesche. Ha gridato per gioire e il sito Ultimenotizieflash ha ipotizzato cosa potrebbe fare in futuro.

Ciò che è sicuro è che si tratta di una novità professionale, dato che ha nominato il suo lavoro. E, stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe lavorare per Sky alla conduzione di una nuova trasmissione. Ma per saperne di più dovremo aspettare necessariamente un altro intervento della stessa Belen.