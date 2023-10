Incredibile ma vero, tra Gianni Sperti lo ha fatto davanti a tutto il pubblico di Uomini e Donne è scattato il bacio. In queste ore il programma è scosso dall’addio di Manuela Carriero che ha deciso di abbandonare il trono prima della scelta finale per un semplice motivo: i fatti le hanno dimostrato che nessuno dei due corteggiatori, Michele Longobardi e Carlo Marini, era realmente interessato a lei. Per questo era del tutto inutile rimanere.

>“Cornuto e mazziato!”. UeD, il bacio all’improvviso ed è il caos in studio. Animi molto agitati dopo quel colpo di scena

E ancora prima si era parlato di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Tra i due sembrava che stesse procedendo tutto nel migliore dei modi, come hanno raccontato anche nel corso della loro ospitata di settembre scorso a Uomini e Donne. Avevano raccontato al pubblico dei loro tanti viaggi fatti insieme nel corso di questi mesi di fidanzamento e di essere pronti anche per intraprendere la convivenza. A Salerno, da lui. Giusto il tempo di far finire la scuola al figlio di Ida Platano e il trasloco da Brescia sarebbe iniziato.





Uomini e Donne, bacio tra Gianni Sperti e Roberta Di Padua

Poi qualcosa si è inceppato e tutto è tornato in discussione. Ora a discutere c’è il gesto di Gianni Sperti che, rivelano le anticipazioni, ha baciato Roberta Di Padua. Roberta che pochi giorni fa aveva minacciato di andarsene per una ragione semplice. I cavalieri sarebbero oppo poco intraprendenti, troppo “mosci” e non interessati ad instaurare una frequentazione seria con le dame.

“Questi non fanno niente, non hanno voglia”, aveva urlato prima di prendersela con il ragazzo con il quale è uscita di recente: “Possibile che un uomo di 35 anni dopo due spritz sta cappottato?”. Tina Cipollari e Gianni Sperti avevano dato un po’ ragione a Roberta: i cavalieri “sono tutti da sostituire”. E ora Gianni ha deciso di intervenire di nuovo.

Gianni, infatti, ha baciato Roberta per un motivo preciso. Ha deciso di lanciare una provocazione a tutti i cavalieri del parterre Over per dimostrare come un cavaliere deve comportarsi per conquistare una dama. Con decisione e senza esitazioni.