Uomini e Donne, il colpo di scena. Dalla discussione, l’ennesima, al centro dello studio, al bacio improvviso e super passionale al momento del ballo. E il caos durante e dopo quella parentesi romantica davanti a tutto lo studio. Ma bisogna andare con ordine. Il nuovo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi che ha inaugurato la settimana è partito dal Trono Over e in particolare con la frequentazione di Alessio e Claudia.

Il pubblico sa bene che Claudia è stata corteggiata sia da Alessio che da Marco, con il primo che stava frequentando al contempo Barbara De Santi. Ma tre settimane fa la dama storica di UeD che con l’inizio della nuova edizione ha deciso di rimettersi in gioco in tv ha chiuso quella frequentazione perché pensava che il cavaliere stesse solo giocando con lei.

UeD, colpo di scena: bacio e caos in studio

Per quanto riguarda Claudia, invece, molti avevano messo in guardia Marco sulla sua frequentazione con Alessio, cercando di fargli capire che la dama lo stava solo prendendo in giro perché innamorata dell’altro cavaliere. Ma nella puntata di venerdì 20 ottobre Alessio aveva deciso di chiudere la conoscenza con lei.

Nuova puntata e colpo di scena. Il classico cambio di marcia perché in puntata è scattato un lungo e passionale bacio tra Alessio e Claudia. Ma anche il caos: come si vede bene nel video, Barbara De Santi esplode contro Marco perché lo aveva avvertito che sarebbe rimasto scottato dalla situazione.

Questo caos di ued è casa pic.twitter.com/DNYXv9YRS9 — Elisabetta (@Iabetti) October 23, 2023

“Cornuto e mazziato. Ti sta bene. Perché io, a suo tempo, posso esserlo stata ma mi sono tirata indietro. Tu invece volevi starci cornuto. Ti sta bene”.Alla discussione si è anche aggiunta Roberta Di Padua, la quale gli ha detto: “Dicevi che noi non capivamo niente. Non mi sono sbagliata nemmeno questa volta. Questo è Uomini e Donne. Non quello che stai facendo tu“, le ha urlato.