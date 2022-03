Duro faccia a faccia e Uomini e Donne tra Gianni Sperti e Ida Platano. L’opinionista non le ha proprio mandate a dire. Uno scontro che arriva a poche ore da quello tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Era successo ieri in apertura di puntata. Tina Cipollari aveva commentato il nuovo look di Gemma Galgani. “Sbaglio o ti sta scendendo il seno? Dobbiamo chiamare di nuovo il professore”, ha detto la bionda opinionista riferendosi al seno rifatto. “Ma cos’hai cambiato?”, chiedeva ancora Tina.



“Niente. Ho solo tagliato la frangia”, risponde Gemma. Tina, poi, prova ad indagare nuovamente nella vita privata della dama di Torino. “Non ci sono conoscenze all’orizzonte per Gemma?”, indaga Tina. “No, niente”. risponde Maria De Filippi. Po Tina ha rincarato la dose: “Nessuno di questi signori è interessato a Gemma Galgani? Biagio vuoi proporti più”, scherza Tina. “Io e Biagio abbiamo già avuto una frequentazione”, ribatte la dama di Uomini e Donne.



Nonostante Gemma abbia più volte espresso interesse per alcuni, nuovi protagonisti del trono over, finora, non ha avuto molta fortuna. A Uomini e Donne poca fortuna ha avuto finora anche Ida Platano che non riesce a dimenticare Riccardo. A rivelarlo era stata Maria De Filippi che aveva quindi svelato davanti allo studio cosa è successo ad Ida Platano.







“Scusami se mi permetto di dire una cosa personale. Lei, dopo la storia con Riccardo, ha avuto bisogno di un aiuto per tanti anni. Per un anno è andata a cercare di farsi aiutare per capire come è fatta. L’ha capito”. E ancora: “Prima di legarsi di nuovo così in un attimo, ci pensa 20 volte. Mi sembra giusto, altrimenti cosa ci è andata a fare in analisi per un anno?”. Ora Ida Platano sta provando a dimenticare con Alessandro.



Del quale la dama di Uomini e Donne si à lamentata dopo avere sapute che lui di non ha alcuna intenzione di lasciare la sua città natale per seguirla a Brescia. E qui l’attacco di Gianni: “Va benissimo, ci sta che fa l’errore di non volersi trasferire, sbaglia perchè vuole andare a fondo con te senza darti la certezza però tu non puoi prendere un uomo e cambiarlo, ne scegli un altro. Se è fatto così e non soddisfa le tue esigenze non puoi tutti i giorni dire devi fare questo, è sbagliato per te”.