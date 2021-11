“Ecco cosa succede nei camerini”. Uomini e Donne, clamoroso retroscena su Gemma Galgani e Tina Cipollari

Dentro lo studio di Uomini e Donne continuano a volare gli stracci. Nella puntata di oggi, 18 novembre, è andata in onda qualcosa di mai visto prima. Ida Platano ha ammesso di avere ormai le idee chiarissime e infatti ha invitato Diego Tavani ad abbandonare la trasmissione per conoscersi ancora in maniera più approfondita fuori dalla stessa: “Voglio conoscerlo fuori da questo programma, lui in poco tempo mi ha dato delle cose che non mi aspettavo”.



Poco dopo c’è stata un’accesa discussione tra lei e Tina Cipollari e quello che è avvenuto in seguito ha visto l’uomo autore di un gesto davvero incredibile. Ma il colpo di scena a Uomini e Donne era praticamente dietro l’angolo, con Diego che ha deciso di rinunciare all’uscita con lei nonostante il bacio e la scelta di pochi minuti prima: “Non me la sento adesso dopo questo, se hai delle cose irrisolte tu devi risolvere qui prima. Vado via, mentre tu rimani a discutere”.

Uomini e Donne, la rivelazione di Raffaella Mennoia



Tina ha avuto ancora una volta parole durissime per Ida, quasi come se davanti a lei ci fosse Gemma Galgani. Sulla rivalità tra le due dame di Uomini e Donne è intervenuta Raffaella Mennoia. Al settimanale Nuovo quella che a tutti gli effetti è il braccio destro di Maria De Filippi a assicurato che la rivalità tra la Vamp e la Dama è più vera che mai tanto che la redazione è stata costrtta a prendere una decisione drastica.







Al settimanale Nuovo Raffaella Mennoia ha fatto una rivelazione inedita su Tina Cipollari e Gemma Galgani: “Quello che si vede in onda è tutto vero e noi facciamo addirittura in modo che non si incrocino né prima né dopo la registrazione del programma”. Insomma a Uomini e Donne non tira una bella aria. Sui motivi delle loro liti si era parlato e non poco. A sganciare la bomba era stato sempre Nuovo.



“Mentre la Galgani sta cercando con successo di fermare il tempo, ringiovanendo sempre di più, Tina non riesce a starle al passo. Due anni fa la Cipollari aveva dichiarato l’obiettivo di perdere venti chili ma, dopo essere stata seguita da un nutrizionista e aver ottenuto buoni risultati, è di nuovo alle prese con la bilancia perché non appare in perfetta forma fisica”. Abbasta per far infuriare l’opinionista di Uomini e Donne.