Non è stato un ritorno in studio facile per Gemma Galgani. Solo pochi giorni fa la dama di Torino aveva smascherato Leonardo grazie ad una misteriosa fonte che le avrebbe raccontato una serie di cose molto importanti. “Le bugie peggiori che potevi dire, le hai dette. Mi metto anche in discussione… Questa donna mi ha detto che ti dà fastidio che io corro troppo, non mi baci perché ti faccio schifo, non ti piaccio perché ho la pelle di vecchia, e mi è stato anche detto che tu non sei lontano da me come età”.



Poi Gemma Galgani continua: “Dovresti solo stare zitto. L’altra cosa che hai detto, che non ti piaccio ma ti piace Elena, che non puoi frequentarla perché sono gelosa e possessiva. Inoltre, ti ha dato fastidio che tenti il signor Stefano non perché geloso di me ma soltanto perché non era al tuo livello, e non volevi essere paragonato”. Leonardo aveva provato a giustificarsi: “Mi ha chiesto 500 euro, l’ho dovuta bloccare e per ripicca avrà chiamato te. Sei ingenua e ci sei cascata”.



Gemma Galgani però non ne ha voluto sapere. E neanche Maria De Filippi ci casca: “Aldilà della volontà di questa donna, di estorcere dei soldi oppure no, a prescindere da quello, le cose che hai detto di Gemma corrispondono alla verità? Io ci credo che ti abbia chiesto soldi, ma… Sa quello che è andato in onda… Stefano è venuto la settimana scorsa. Gemma, stiamo dicendo la stessa cosa”.





Tornata ora senza cavaliere ora alla dama di Torino si sta avvicinando di nuovo Stefano, il cavaliere sceso per Gemma ma rifiutato immediatamente a causa dell’insistenza di Leonardo, che non voleva che la dama frequentasse altri uomini. Maria De Filippi ha indagato sulla possibilità che Stefano conceda un’altra occasione a Galgani.



“Mi spiace per lei perché è stata trattata male. Mi spiace che tu abbia rifiutato il mio corteggiamento perché ti sei fatta abbindolare da quel signore. Sono deluso, ma confermo di essere interessato a conoscerla”. Insomma, per Gemma Galgani si apre una nuova opportunità ma fioccano le critiche tra chi la accusa di essere una mangia uomini e chi di prendere in giro Stefano.