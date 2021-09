“Ho deciso”. UeD, Gemma Galgani allo scoperto: c’è una data sul suo addio al programma

Per mesi si sono rincorse le voci di un possibile addio di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Presunte partecipazioni a reality prima, stanchezza da parte del pubblico poi, ma all’inizio della prossima stagione la dama torinese sarà al suo posto. Troppo importante la presenza di una delle veterane dello show di Maria. Nonostante le liti con Tina Cipollari siano ormai all’ordine del giorno. Proprio contro Tina si è scagliata, nei giorni scorsi, Gemma Galgani.



La dama ha infatti accusato l’opinionista di farle terra bruciata intorno. Gemma Galgani che, di contro, era stata Karina Cascella che aveva attaccato la dama dopo il ritocchino al seno. “Non ha senso mettere un seno sodo su un addome flaccido. Non c’è niente di male a ricorrere alla chirurgia estetica, ma deve essere fatto tutto con criterio. Se Gemma non si sente a suo agio con sè stessa e ancora non è riuscita ad accettare il suo corpo, questo denota un problema non più puramente estetico, bensì psicologico”.



E ancora: “Dovrebbe andare dallo psicologo e non dal chirurgo”. Gemma Galgani, da parte sua, non risponde. Alla veneranda età di 72 anni ha voluto dare un’ulteriore svolta chirurgica alla sua esistenza per farsi ancora più bella e attraente. E sull’addio al programma fa chiarezza una volta per tutte dalle colonne del settimanale Di Più Tv, raccontando questi anni in trasmissione.







“Mi sono innamorata pazzamente di Giorgio Manetti e Marco Firpo. Sono state due storie meravigliose, che però purtroppo sono finite. Ora mi auguro di trovare la persona giusta”, ha spiegato Gemma Galgani. Entrambe le storie, sia quella con Giorgio sia quella con Marco, sono finite dopo l’estate e così è rientrata a Uomini e Donne da single.

Poi confessa: “Non ho mai pensato di lasciare Uomini e Donne. Voglio trovare l’amore. Solo allora lascerò”. A chi la accusa di fare solo business, come più volte l’ha accusata Tina, risponde: “Nessun copione già scritto. È tutto vero. Soprattutto le famose litigate tra Gemma Galgani e Tina Cipollari”.