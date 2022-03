Dopo 10 anni passati nello studio di Uomini e Donne Gemma Galgani continua a cercare l’amore. Nei giorni scorsi ha dovuto digerire l’uscita di Massimiliano, cavaliere del quale si era detta molto interessata, con Nadia. Un nuovo ko che ha sollevato le critiche di Tina Cipollari. Le liti tra le due sono all’ordine del giorno e Gemma Galgani ha sentito il bisogno di rispondere. “Nutre un’antipatia nei miei confronti da vecchia data, ma la cosa non mi scoraggia e io vado avanti imperterrita con l’intento di perseguire il mio obiettivo di sempre: quello di trovare il vero amore”.



E ancora ha raccontato la dama di Uomini e Donne: “ La scorsa estate ci siamo incontrate per caso in redazione e lei mi ha fatto un agguato facendomi sobbalzare per lo spavento. Di recente ha fatto la stessa cosa: mi ha fatto un agguato poco prima di entrare in studio nel momento in cui il fonico mi stava mettendo il microfono”. Ma qual è il motivo di tanta acredine? Stando a quanto si apprende dietro ci sarebbe l’invidia.



Ebbene si, Tina sarebbe invidiosa di Gemma. A lanciare la bomba su Uomini e Donne ci aveva pensato qualche mese fa Nuovo. “Mentre la Galgani sta cercando con successo di fermare il tempo, ringiovanendo sempre di più, Tina non riesce a starle al passo. Due anni fa la Cipollari aveva dichiarato l’obiettivo di perdere venti chili ma, dopo essere stata seguita da un nutrizionista e aver ottenuto buoni risultati, è di nuovo alle prese con la bilancia perché non appare in perfetta forma fisica”.







Dunque, mentre Gemma a 72 anni sfoggia un fisico ancora perfetto (sicuramente i ritocchini l’hanno aiutata), Tina non riesce a trovare la forma e a fare i conti con la bilancia. Con molta probabilità questo, potrà essere oggetto di discussione a “Uomini e Donne”. Intanto Gemma Galgani ha raccontato uno dei suoi dolori.



Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, la dama si è sfogata sul proprio desiderio di maternità, piangendo in studio e confessando che avrebbe voluto donare il proprio amore in modo diverso. Ai microfoni di Nuovo, Galgani ha ribadito: “Avrei dovuto trovare l’uomo giusto con cui vivere, per poter assicurare a mio figlio la presenza sia della sua mamma sia del suo papà”.