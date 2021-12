Non è stato un anno facile per Gemma Galgani. Tanti gli ostacoli che la dama ha incontrato sulla sua strada e, come sempre, tante anche le chiacchiere. Un anno in cui Gemma Galgani aveva avuto modo di conoscere il giovane Nicola Vivarelli e di rimediare una pesante delusione da Costabile. Un anno in cui è stata criticata per l’eccessiva attenzione al suo fisico e per i ritocchi. Un anno che, ad ogni modo, l’ha vista grande protagonista. L’ultima volta prima della pausa natalizia.



Una grande rivelazione era arrivata su Gemma Galgani, che era uscita con un nuovo cavaliere ed era subito arrivata al punto, visto che era scattata la scintilla giusta per baciarlo. La pagina ‘Uominiedonneclassicoeover’ aveva infatti aggiunto: “Gemma è uscita in esterna con Leonardo e i due si sono baciati”. E poi avefva concluso, soffermandosi su Matteo: “Lui ha fatto due esterne: una con una ragazza nuova e l’altra con Federica”.



Non resta adesso che aspettare la messa in onda di questo appuntamento. Nel frattempo, sempre grata per l’affetto che riceve dai suoi numerosi fan, Gemma Galgani si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram. “Questo è stato un anno difficile per tutti noi, però ci ha insegnato ad apprezzare le piccole cose, a non dar niente per scontato”.







Quindi Gemma Galgani continua: “E poi arriva Natale dove per alcuni la solitudine è tra le sensazioni più tristi, penso alle persone anziane, alle persone che lavorano senza sosta, a chi vorrebbe essere con la propria famiglia al completo ma che purtroppo non c’è più, perché le feste sono il momento familiare per eccellenza, da condividere con i nostri cari …]”.



“Chi ha la possibilità di trascorrerlo con la famiglia ha un prezioso tesoro, una fonte di calore dove si forgiano i valori – conclude Gemma Galgani – custodite il vostro tesoro dentro a uno scrigno e tenetelo stretto perché ha un valore inestimabile”. Un messaggio che, per una volta, ha messo tutti d’accordo.