Gemma Galgani è una delle protagoniste più amate di Uomini e Donne. In questa stagione ha fatto molto parlare di sé per la sua storia con Costabile con il quale non erano mancati colpi di scena. “Lei è una donna impossibile con cui trascorrere insieme il resto della propria vita” aveva detto lui. E la dama non ci aveva visto più. “Menefreghista, egoista, dovevi portarmi a letto, certo, tutto e subito, minimo investimento e massimo guadagno”.



Ma lui aveva proseguito che la riteneva una persona molto elegante e alla quale aveva manifestato molto interesse. Poi si era reso conto dell’incompatibilità caratteriale e, rivolgendosi alla De Filippi, aveva elencato le problematiche maggiori. “C’erano due profili con Gemma Galgani. Il primo era quello dell’attrazione fisica e quindi della conoscenza esteriore. Il secondo era quello caratteriale, quello caratteriale che stavamo sperimentando. Bene, l’esperimento è stato un fallimento totale”.



Una frattura insanabile che non ha affatto rassegnato Gemma Galgani, ancora alla ricerca dell’amore dopo Giorgio Manetti. Giorgio Manetti che era stato smascherato sui ritocchini: “Ho ammesso di aver ricorso alla chirurgia, ma non so se anche lui sia stato così sincero come me e possa affermare di non aver fatto alcun ritocchino! Nelle foto che circolano il suo viso appare piuttosto tirato, come se gli anni non fossero passati”. Insomma, secondo la dama di Torino anche il suo ex partner avrebbe ceduto al lifting.







Giorgio che è il passato. Gemma Galgani guarda infatti sempre al futuro. “Abbiamo salutato il vecchio anno per salutarne un altro, quello nuovo ed incrementare quel dato anagrafico che, più passa il tempo, più ci pesa, e proprio sul trascorrere inarrestabile del tempo la cattiva notizia è che il tempo vola, ma la buona notizia è che tu sei il pilota. Ogni giorno abbiamo 86.400 secondi gratis, che hanno un valore inestimabile”.



“Quando il tempo lo perdi, non può tornare indietro, puoi avere più soldi, ma non puoi avere più tempo. Il regalo più prezioso dalla persona che ami, che sia un familiare, un amico, quindi, non sono gioielli, non soldi, non parole, ma il suo tempo, perchè quello che ha dato a te è soltanto tuo.”