“No, non è vero!”. UeD, nuovo brutto colpo per Gemma Galgani: la verità viene a galla davanti a tutti

Uomini e Donne, anticipazioni succulente. Come sapete il seguitissimo programma di Maria De Filippi dove uomini e donne di tutte le età si incontrano viene registrato. E, di tanto in tanto, dagli studi Mediaset escono indiscrezioni e retroscena clamorosi. In questa occasione pare proprio che siano successe cose particolari su Gemma Galgani, la dama da anni ormai al centro della trasmissione.

C’è anche Ida Platano, come dimenticarla, tra le protagoniste di queste ‘voci’. Entrambe le dame del Trono Over stanno facendo delle conoscenze. Ma Gemma, spesso protagonista di siparietti più o meno ‘simpatici’ con Tina Cipollari l’acerrima rivale, ha fatto una scoperta piuttosto amara.

Venerdì scorso, 21 gennaio, Gemma Galgani ha conosciuto Massimiliano, un nuovo corteggiatore. Per quei pochi che non lo sapessero va ricordato che la dama è ormai da tempo immemore alla ricerca dell’amore. Proprio nelle puntate registrate nei giorni scorsi Gemma è venuta a sapere qualcosa che avrebbe sicuramente preferito evitare. Il suo cavaliere, infatti, è già uscito con un’altra donna del parterre di UeD, ovvero Nadia Marsala.





Ovviamente staremo a vedere cosa s’inventerà stavolta Tina Cipollari per ‘colpire’ la povera Gemma Galgani. Ma proprio l’opinionista, ormai colonna portante del programma, ha ballato con un altro cavaliere, cioè Luciano Gianelli. Chi è? Beh, l’abbiamo conosciuto a C’è Posta per Te. Inoltre, lame affilate anche tra Nadia Marsala e Elena Scielzo. Insomma, non ci si annoia mai…

Non vi sveliamo troppo, sappiate che tra le due dame ne vedremo delle belle nei prossimi giorni. Fari puntati poi sull’affascinante Ida Platano. Con Diego Tavani la storia è finita, senza sé e senza ma. In una delle puntate della settimana vedremo poi una sfilata sul tema della sensualità. E, per finire, attenzione anche all’assenza di Biagio Di Maro, dopo quello che è accaduto nei giorni scorsi. Il cavaliere ha candidamente ammesso di voler lavorare in tv, ad esempio nei reality. Per Maria non c’è niente di male, ma qualche problema potrebbe esserci per le dame: si fideranno ancora di lui?