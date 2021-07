Gemma Galgani è tornata a parlare nelle ultime ore, a circa due mesi dalla nuova esperienza che l’aspetta a ‘Uomini e Donne’. Ha toccato diversi argomenti, smentendo innanzitutto l’ipotesi che sarà esclusa o ridimensionata da Maria De Filippi nel dating show di Canale 5. Si è anche soffermata su un pensiero che ha ormai da diverso tempo nei confronti di un suo ex, Marco Firpo. In questo periodo le stanno tornando in mente tutte le avventure romantiche vissute con l’ex cavaliere del programma.

A tal proposito ha infatti detto: “Il mio pensiero ultimamente è andato spesso a lui, il lupo di mare dai lunghi capelli biondi. Ricordo una situazione molto romantica nel periodo della nostra frequentazione, ovvero una meravigliosa passeggiata nei pressi della cittadina di Bonassola, in Liguria, un lungo cammino per raggiungere la piccola cappella della Madonnina della Punta. Forse anche per lo scenario marino, ora che è estate e che si ha voglia di mare, mi passa ogni tanto in mente quell’immagine insieme a Marco”.

Gemma Galgani ha colto l’occasione nella sua intervista per commentare un episodio che ha visto come protagonista Isabella Ricci, la dama indicata da tutti come possibile rivale della piemontese. E a quanto pare non corre assolutamente buon sangue, visto che la torinese ha punzecchiato non poco la donna. Nell’intervista le hanno fatto notare che Isabella ha deciso di aprirsi un profilo sul social network Instagram ed ecco che è arrivata la bordata della Galgani a distanza. E chissà se ci sarà la replica.





Su Isabella Ricci Gemma Galgani ha affermato: “No, non ho avuto contatti con lei da quando è terminato il programma. Non c’erano i presupposti per considerarci amiche. L’arrivo su Instagram? Mi sembra che abbia superato la timidezza, la perplessità e la mancanza di tempo nei confronti dei social. Ora è diventata piuttosto attiva”. La Ricci aveva infatti criticato l’utilizzo dei social di Gemma, ma adesso che anche lei si è iscritta è giunta la punzecchiatura totale della dama originaria di Torino.

Anche Isabella Ricci ha ceduto al mondo di Instagram e inaugurato il suo nuovo profilo, che appena aperto conta già oltre 5mila follower, con una bellissima foto in primo piano. Nella bio si definisce ‘imprenditrice’ e oltre a taggare l’account dell’azienda di cui è socia e che si occupa di animali scrive: “A 62 anni sono la persona che ho sempre voluto essere”.