Uomini e Donne, Gemma Galgani ancora protagonista. La dama sembra infatti molto presa da un nuovo cavaliere con il quale si sarebbe spinta abbastanza oltre. Non è una stagione facile per la dama di Torino che, solo poche settimane fa, lamentava l’assenza di corteggiatori. Gemma Galgani, per chi non lo ricordasse, era stata abbastanza esplicita e ha chiesto espressamente ai cavalieri del parterre over come mai quest’anno nessuno si fosse fatto avanti per proporle anche solo di bere un caffè insieme.



Una situazione a cui Gemma Galgani non è abituata dal momento che all’interno del parterre c’è sempre stato più di qualcuno interessato a lei. Nonostante i dodici anni di permanenza in studio, non le è mai capitato di trovarsi in una situazione simile, dato che ha sempre avuto dei pretendenti pronti a mettersi in gioco per cercare di conquistare il suo cuore.

Gemma Galgani innamorata? Tina Cipollari attacca



Tanti i commenti che erano piovuti, anche troppo duri nei confronti di Gemma Galgani. “Ecco la mummia che torna a parlare del nulla per stare al centro ad ogni costo. Ridicola”, aveva sbottato una fan del programma puntando il dito contro la dama torinese. “Cioè sta lì al centro ad elemosinare attenzioni”, aveva sentenziato un altro spettatore social di Uomini e donne.







Ora però per Gemma Galgani qualcosa si muove. Almeno a quanto raccontano le anticipazioni della registrazione del 10 ottobre potrebbe esserci un nuovo amore. Gemma ha svelato che, durante l’incontro con questo nuovo corteggiatore, ci sarebbe stato un bacio appassionante durato ben 16 minuti. Insomma un vero e proprio record per la dama torinese, al punto che Tina l’ha subito presa in giro.



L’opinionista infatti non ha perso occasione per punzecchiare la sua nemica Gemma Galgani. Il loro rapporto è stato più volte al centro di discussioni tra chi le accusava di mettere in scena una farsa e chi invece credeva nella loro genuinità. Una cosa è sicura almeno davanti alle telecamere le due super vip di Uomini e Donne non se le mandano a dire.