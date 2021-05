Scontro durissimo, l’ennesimo, quello che si è materializzato a ‘Uomini e Donne’ nella puntata del 26 maggio tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Parole pesantissime quelle proferite dall’opinionista del dating show di Maria De Filippi, che ha accusato la dama di una cosa decisamente clamorosa. Il tutto è nato durante la discussione tra la torinese e Isabella. Gemma è stata incredibilmente accusata di essere stata l’amante di un uomo, che le ha permesso di raggiungere importanti traguardi.

A proposito della piemontese, la De Filippi sarebbe pronta ad affidarle un nuovo compito ancora più importante. A fine maggio terminerà l’attuale edizione di ‘Uomini e Donne’, ma Gemma Galgani sarebbe pronta a diventare ancora più protagonista nella stagione televisiva 2021-2022. Stando alle ultime indiscrezioni potrebbe infatti abbandonare temporaneamente il ruolo di dama durante il Trono Classico, diventando opinionista del programma Mediaset. Affiancherebbe dunque Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Tina Cipollari ha dunque affermato in diretta che Gemma Galgani è stata amante: “Lei ha sempre fatto la bigliettaia al Teatro Nuovo di Torino. Conosco la direttrice del teatro, ti faccio vedere il messaggio che mi ha mandato e che ti riguarda. Si è anche lamentata perché Gemma per anni si è inventata di avere un ruolo che non era il suo”. Ma la dama si è subito difesa: “Lo era nell’altro teatro, sono stata direttrice del teatro Alfieri di Torino per un certo periodo della mia vita”. Ma l’opinionista non si è fermata qui.





A quel punto la Cipollari ha detto: “Sì, perché era l’amante del titolare del teatro. Eri l’amante Gemma, le notizie non me le invento io. Sul web ci sarà qualcuno, non viene da Marte; c’è gente che conosce la sua vita e il suo passato e scrive. Dicono anche che è una grande bugiarda perché dice di aver fatto la direttrice, ma non è vero”. A quel punto Gemma Galgani è esplosa: “Lei non si può permettere di dire le cose che ha detto, sono cose serie che coinvolgono persone che non ci sono più, è grave”.

Gemma Galgani ha concluso: “Lei parla con persone che erano qui nel parterre maschile, con le quali non sono più uscita e che adesso scrivono sul web. Parlo dei primi tempi della trasmissione, non ho ancora preso dei provvedimenti ma a questo punto è giunto il momento”. Ma la Cipollari ha ribadito la veridicità delle informazioni apprese in questo periodo. Una guerra che è destinata a proseguire ancora per un lungo periodo.