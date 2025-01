“Il momento è arrivato”. Uomini e Donne, dopo Martina sceglie anche Francesca: sorpresa in arrivo

Gianluca o Gianmarco? I tempi sono maturi: Francesca sta per scegliere. E nello studio di Uomini e Donne è grande attesa per il momento. “Non sono pronta alla scelta, ma siamo a buon punto, ci siamo quasi”, ha detto Francesca. Ma alcuni insider rivelano che la scelta sia imminente. Solo poche settimane fa abbiamo assistito a quella di Ciro. Ciro e Martina che poco tempo fa sono stati ospiti a Verissimo.

Martina aveva così motivato la scelta: “È un salto nel vuoto che mi fa ridere, mi fa piangere, mi fa diventare gelosa, mi regala emozioni, mi fa battere il cuore. So che ci saranno momenti difficili, ma non posso e non voglio andare contro quello che dice il mio cuore. Quando mi hai detto ‘vivimi’, oggi ti dico che ho voglia di viverti”.





Uomini e Donne, Francesca ad un passo dalla scelta

La scelta di Martina è stata accolta con entusiasmo dal pubblico di Uomini e Donne, che ora attende di vedere come si evolverà la relazione tra lei e Ciro fuori dal programma. Allo stesso modo di come attende la scelta di Francesca. Chi sceglierà?

Con Gianluca non hanno ancora mai discusso, quindi, non sa che tipo di persona sia quando non è d’accordo con lei, mentre con Gianmarco ha trascorso i primi mesi della loro conoscenza a litigare e solo ora si stanno “calmando le acque”. Il pubblico dice la sua.

“Franci…non sbagliare….non farti prendere dal momento! Giammarco è vero, puro.. è un bellissimo ragazzo dentro e fuori nonostante non riesca ad esternare ciò che sente…ma Gianluca x carità! Faresti un enorme sbaglio! A quello interessano solo le telecamere…non di certo tu! Ma non lo capisci???? Gianmarco Forever”. E ancora: “l problema è che nessuno abbia capito questa ragazza, nella sua semplicità e sensibilità merita piu’ fatti e meno parole. Si vedono piu’ discussioni (inutili) tra corteggiatori che dimostrazioni vere”.