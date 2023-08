"Sì, ci sposiamo". Nozze lampo a Uomini e Donne, la coppia si è conosciuta nel programma appena 4 mesi fa

Uomini e Donne, fiori d’arancio per la coppia che si è conosciuta all’interno dello studio di Maria De Filippi; l’annuncio dopo pochi mesi di conoscenza arriva sui social. La sua esperienza nel programma di Maria De Filippi non era stata delle migliori anzi, erano fioccate polemiche fortissime. Era stata addirittura allontanata da Maria dopo alcune telefonate e messaggi in cui aveva detto “voler sfruttare il più possibile il programma per avere visibilità”.

Una versione che la dama non aveva smentito: “Non nego di aver scelto di aderire al programma per ottenere una maggiore visibilità, ma non è un mistero. La maggior parte dei partecipanti persegue lo stesso scopo. La produzione ammette e autorizza che la partecipazione avvenga a scopi promozionali”. Scagliandosi, poi, contro Gianni Sperti e Armando Incarnato.





Uomini e Donne, la discussa dama Desdemona Balzano si sposa

Scriveva sui social: “Ho scoperto che alcune mie conversazioni private erano state a mia insaputa registrate e le stesse erano state inviate a terzi al sol scopo di ledere la mia immagine e la mia reputazione. Il fatto che io abbia deciso liberamente e consapevolmente di partecipare ad un programma televisivo non autorizza nessuno a registrare le mie telefonate private e i miei messaggi”.

“Né a diffonderli in assenza di espressa autorizzazione violando la mia privacy. Ho trovato vergognosi e sessisti i commenti rivolti alla mia persona, alcuni ‘tagliati’ in sede di montaggio”. La furia della dama Desdemona Balzano si era poi placata. E ora che è prossima alle nozze ancora di più. Desdemona Balzano, come riportato ai microfoni di Fralof in una diretta Instagram, sposerà Giuseppe.

Conosciuto nel programma condotto da Maria De Filippi, Desdemona aveva continuato la frequentazione con il cavaliere fuori dagli studi. Desdemona ha 51 anni e lavora come digital creator. Ha una figlia e aveva l’obiettivo di trovare l’uomo ideale a Uomini e Donne.