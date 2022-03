“Un figlio”. Dalla coppia di UeD una bellissima notizia pochi mesi dopo le nozze

La coppia nata grazie a ‘Uomini e Donne’ potrebbe coronare a breve un nuovo sogno. Dopo essersi uniti in matrimonio, i due sono pronti ad avere un figlio e lo hanno detto chiaramente nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Uomini e Donne Magazine’. In particolare, è stata la donna a sbilanciarsi tantissimo e ad annunciare la possibilità che possano concepire un bebè nel breve termine. Ovviamente i fan della coppia hanno mostrato grande entusiasmo dinanzi a questa possibilità.

Soltanto pochi mesi fa, precisamente a gennaio, hanno annunciato di essersi sposati. Attraverso alcune Instagram Stories, lei ha fatto sapere a tutti di aver giurato amore eterno all’uomo. Con lui aveva lasciato UeD per vivere la sua storia fuori pochi giorni dopo il primo approccio. E pensare che inizialmente lui aveva timore di chiederle il numero di telefono perché convinto che fosse una donna troppo impegnativa per lui. E ora sono arrivati al punto di pensare di costruire una famiglia.

Ad avere voglia di allargare la famiglia sono Angela Paone e Antonio Stellacci, che si amano ormai alla follia. A proposito della relazione sentimentale, Angela Paone ha raccontato a ‘Uomini e Donne Magazine’: “Finora abbiamo avuto solamente una discussione ed è stata causata dal fatto che sono sempre stata sola e ho sempre prestato più attenzione agli altri che a me. Questo ricade anche sulle questioni di salute e a volte temporeggio, invece di affrontare il problema e scoprire che magari è una sciocchezza”.





Poi ha parlato Antonio Stellacci, il quale si è soffermato in questo modo su Angela, conosciuta dunque a ‘Uomini e Donne’: “Vogliamo vivere nella stessa casa prima dell’estate. Per qualche mese farà ancora avanti e indietro tra Roma ed Ariano Irpino, ma la nostra sistemazione è molto comoda. Una dependance della casa dei genitori di Angela, abbiamo autonomia e indipendenza. Abbiamo il nostro spazio e la nostra privacy. La situazione la considero quasi ottimale”, ha affermato l’ex cavaliere.

Ma l’annuncio più bello è stato quello di Angela Paone: “Fino a quando non ho incontrato Antonio non ci pensavo affatto a diventare madre – ha proseguito su ‘Uomini e Donne Magazine -. Ora che ho avuto la fortuna di incontrare un uomo perbene, che per giunta è il mio grande amore, li desidero davvero tanto”. Quindi, c’è la chiara volontà di diventare genitori e lui è ovviamente d’accordo con sua moglie.