“Fuori per lei”. UeD, colpo di scena: la decisione di Federico Nicotera a poco dalla scelta

Uomini e Donne, clamorosa decisione di Federico Nicotera: la notizia arriva dopo che le anticipazioni hanno rivelato l’addio allo studio di Carola. Secondo quanto si apprende infatti la giovane corteggiatrice ha preso questa decisione dopo che in studio è andata in onda una clip in cui si vedeva Federico organizzare una sorpresa per Alice. La decisione di Carola ha trovato d’accordo molti fan.



“La forza di Carola davanti a questo teatrino che vorrebbe tutti mandarli a fanculo soprattutto dopo la proposta di lavoro a ROMA dove vive Federico. Carola fallo e fai pure bene! E ha preferito anche non dire nulla per non far pesare a Federico, dite ancora che questa ragazza è immatura”.

Leggi anche: “Si sono lasciati all’improvviso”. Colpo di scena sui due volti di Canale 5 a pochi mesi dal fidanzamento





Uomini e Donne, Federico Nicotera vuole riconquistare Carola



E ancora: “Carola può piacere o no ma in studio tutti contro non lo trovo giusto comportarsi così con una ragazza di vent’anni io fosse in lei me ne andrai per non tornarci più merita di vivere la vita con leggerezza”. E sembra che Carola abbia preso il consiglio alla lettera. Maria infatti ha informato Federico Nicotera che Carola non è presente in studio.



E qui è arrivato il colpo di scena perché lui ha detto che vuole recuperare e quindi decide di andare a riprenderla. Pronto a uscire anche fuori dallo studio. Una decisione che divide il pubblico che parteggia una parte per Carola, una parte per Alice alla quale non viene risparmiata qualche critica. “Adesso perché non riesce ad esprimere i suoi sentimenti o emozioni lei non è innamorata o è falsa”.



E ancora: “Certo che a giudicare siete bravi eh per me finge più Alice che ormai ha capito di essere la preferita tra il pubblico e anche di Maria Gianni ecc e se la sta giocando così prima facendo la spiritosa ora facendo la vittima ,non me piace proprio”. Carola non ha ancora compiuto 22 anni: varesina, studia scienza economiche e ama le moto. È arrivata a Uomini e Donne dopo un fidanzamento di 3 anni.