Uomini e Donne, la coppia al capolinea. Un addio decisamente inatteso: “Poi dici basta…”

Uomini e Donne, la coppia ha raggiunto il capolinea, nonostante si sia sempre mostrata felice e innamorata. In attesa della messa in onda del dating show di Canale 5 che avverrà dal prossimo 13 settembre il pubblico italiano si chiede se li vedrà o meno seduti sulle poltroncine, ciascuno con il desiderio di rimettersi in discussione per cercare il vero amore.

Un addio che fa ancora molto discutere e che sparge qua e là ancora qualche sospetto da colmare. Stiamo parlando di Elisabetta Simone e di Luca Cenerelli, che dopo un primo periodo di felicità e di amore, pare abbiano messo un punto alla loro storia.

Nonostante siano in molti a non credere alla fine della relazione, a sfatare ogni dubbio pare ci abbia pensato proprio Elisabetta attraverso una Storia su Instagram. Lo sfogo avrebbe dunque confermato tutto: Elisabetta e Luca si sono lasciati.





“Una persona quando ama… ama senza se e senza ma”, poi aggiunge: “ti accorgi che l’altra persona è concentrata sulla propria vita perfetta, all’interno di essa nessuno può entrarci perché occupa da sola già tutto lo spazio”.

Elisabetta Simone avrebbe fatto riferimento a se stessa come a tutte quelle donne “che ci mettono tutte le energie, l’anima e tutto il cuore” e che sono “abituate a lottare”. Elisabetta poi ha aggiunto: “Non sono illuse, forse, sono state illuse a crederci e allora realizzi e dici basta”.