Bufera a Uomini e Donne. A scatenarla è Gianni Sperti. Non è stata una settimana facile per il dating dopo che la a dama del trono over Bernarda si era confessata a PiùDonna. “Sono vari i motivi che mi hanno fatto abbandonare Uomini e Donne. Io li non troverò nessuno perché sono lì tutti per visibilità. Io non ci sono più perché non ho trovato qualcuno con cui rapportarmi. Ci sono tutti personaggi che non hanno bisogno di una relazione amorosa, ma solo di avere visibilità”.



“Rifarei Uomini e Donne solo se cambiassero i personaggi che fanno parte del parterre. Vorrei partecipare al programma riscoprendone l’essenza, così come è nato. Ho scelto di partecipare al programma sia per giocare, ma anche perché voglio trovare un compagno, qualcuno che possa farmi stare bene. Ma Uomini e Donne mi ha fatto capire che l’amore è considerato un gioco. Beh potrebbe anche essere ..ma non è così per tutti”. Secondo quanto riferito dalla Lena, molti dei protagonisti di Uomini e Donne non sono realmente interessati a trovare l’amore ma presenziano solo per avere notorietà.



Un’accusa frequente per i giovani del trono classico che viene riscontrata anche ormai anche in quello dell’over come nel caso di Elena Scielzo e Stefano. Ci sono troppe cose che non tornano su entrambi. Di certo non hanno subito colpito il pubblico di Canale 5, entrambi. Ora vederli condividere una conoscenza ha subito fatto alzare le antenne a Tina Cipollari e Gianni Sperti.







Entrambi si erano accordati a non darsi ancora l’esclusiva. E allora perché Elena ha rifiutato Maurizio? “Il primo pensiero era di dire sì, ma poi per rispetto a Stefano…Io trovo tante contraddizioni. Stefano stai dicendo cose stupide! Ma non è che siete d’accordo? Elena tu dici una cosa e ne fai un’altra. Ma ti rendi conto di quello che stai facendo e dicendo?”.



Anche l’altro opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti ha le idee abbastanza chiare: “Si sono messi d’accordo!”. Gli atteggiamenti di entrambi sono abbastanza ambigui e non convincono affatto. “Siete dei falsi. Non è accettabile, vi siete messi d’accordo”, ha tuonato Tina.