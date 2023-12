La notizia dell’addio di Roberta Di Padua a Uomini e Donne era di pubblico dominio ormai da settimane. A rivelarlo erano state le anticipazioni, a confermarlo la sua assenza in studio alle registrazioni di ieri mercoledì 20 dicembre. Poche ore dopo l’ex dama ha rotto il silenzio per la prima volta con due stories su Instagram in cui parla, senza nominarlo, anche ad Alessandro Vicinanza uscito molto male da questa situazione. Secondo i rumor infatti Roberta avrebbe lasciato il programma proprio per colpa dell’ex di Ida.

Roberta avrebbe voluto qualcosa di più da Alessandro ma è rimasta delusa. Nella puntata di ieri Alessandro era entrato in studio e ammettendo un forte interesse per Cristina con la quale ha ballato al centro della pista davanti ad una Roberta Di Padua apparsa molto triste.





Uomini e Donne, dopo l’addio Roberta Di Padua rompe il silenzio

A prendere le parti di Roberta ci aveva pensato Maria De Filippi che sottolineava come Roberta avesse tutto il diritto di essere la prima scelta e di non accontentarsi. Un’agitazione interiore che poi ha portato all’addio al programma. Roberta ha usato Instagram per ringraziare i fan per l’affetto che le hanno dimostrato da quando è trapelata l’anticipazione sul suo addio al programma.

“Dico solo grazie”, ha scritto l’ormai ex dama di U&D in una Stories alla quale ha aggiunto il brano “Vivere senza di te” di Rosario Miraggio. Poi la frecciata a Vicinanza: “Non fidarti di chi usa le parole, contano i fatti”. Alessandro ha usato la chiacchiera per suscitare l’interesse di Roberta ma poi, alla prima difficoltà, è scappato. Roberta ha mollato dopo aver visto questi atteggiamenti. E stanca ha lasciato lo studio.

La vita di Roberta Di Padua, 41 anni originaria di Cassino anche se attualmente risiede a Pontecorvo, è già abbastanza piena. Molto legata a suo padre e all’ex cognato. Ha avuto una storia seria con Giuseppe D’Aguanno, che è il fratello di Federico D’Aguanno, ex tronista di Uomini e Donne. Da questa relazione è nato Alex, nato nel 2013.