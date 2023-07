Terremoto a Uomini e Donne, una delle storiche coppie formata dall’ex tronista e dal campione potrebbe essere ai titoli di coda. Nelle scorse ore, l’ex tronista ha condiviso un lungo messaggio che parla di rispetto che lascia pensare ad una profonda crisi. “Ormai in questa società di oggi vale proprio tutto e i valori, come l’educazione, la sincerità, l’altruismo e il rispetto sono ormai concetti utopici. Ma il problema fondamentale sapete qual è?”.

“È che non mi è mai piaciuto farmi trasportare dalla corrente. Ho trent’anni e due figli e purtroppo non ho la presunzione di dire che ho così tante certezze… Ma una tra le poche è che chi non mi rispetto non può far parte della mia vita”. E ancora: “Sono giorni che non dormo praticamente, mangio poco e non sto tanto bene. Non so se un po’ si era percepito dai social, anche perché io parlo molto spesso, parlo con voi e mi piace raccontarmi. Chi un po’ mi segue da anni, ha visto che ci sono dei cambiamenti, nel mio modo di raccontarmi sui social in questo ultimo periodo”.





Uomini e Donne, Giorgia Lucini e Federico Loschi si sono lasciati?

Lei è Giorgia Lucini, sembra finita con Federico Loschi. Giorgia che aggiunge: “Non è un periodo facile, per niente. Io non riesco a fingere, anche se questo è il mio lavoro e basterebbe indossare una maschera e stare bene, in questo periodo non ce la faccio. Quindi è così, non c’è niente di grave, sono problemi del cavolo che si risolvono tranquillamente ma delle volte la vita è veramente str**za”.

“Ti capitano tutte cose insieme e per quanto una possa avere un carattere forte e gestire tutto quanto, ci sono dei momenti in cui dici: ‘Forse cedo, butto giù tutto e basta’. Quindi diciamo che questo periodo è un po’ così, vedete le mie stories mute. Ci sono dei momenti in cui tremo e io non ho mai tremato in vita mia. Neanche quando sono stata malissimo”.

“Ma in questi giorni ci sono dei momenti in cui io tremo, prendo in mano il telefono e tremo, mi tremano le mani. Quindi è veramente folle, vi giuro non lo auguro a nessuno. Tremendo. Ripeto, ci sono persone che hanno problemi veramente grossi e non fanno nulla, però ognuno reagisce alle cose in modo differente, siamo tutti diversi ed è pure questo il bello di questo mondo no?” Giorgia Lucini e Federico Loschi vivono da anni una lunga storia d’amore coronata dalla nascita di due bambini, Riccardo nel 2019 e Tommaso nel 2020.