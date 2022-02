In poche come lei hanno saputo, negli ultimi anni, lasciare un segno profondo a Uomini e Donne. Era stata una delle corteggiatrici più apprezzate già dal suo primo ingresso quando entrò in studio per corteggiare l’ex calciatore Oscar Branzani. Un’avventura finita male. Come il secondo tentativo quando il tronista Luca Onestini decise di chiamarla come corteggiatrice insieme a Giulia Latini e Soleil Sorge (quest’ultima fu la scelta del tronista). Per il lieto fine fu necessario il terzo tentativo.



Venne infatti scelta da Carlo Pietropoli. La relazione, partita già tra mille difficoltà dovute a litigi e al lockdown però, non decollò: a ottobre, dopo appena 5 mesi, i due avevano annunciato la rottura. Un lungo periodo di silenzio poi per l’ex Uomini e Donne era arrivato l’amore di Moreno Casamassima, di professione l’imprenditore, che tra poco la renderà mamma. Cecilia Zagarrigo è infatti in attesa del primo figlio.

Uomini e Donne, il lungo post di Cecilia Zagarrigo



L’annuncio dell’ex Uomini e Donne, che conosce il compagno da 7 anni ma con il quale il fidanzamento è stato ufficializzato da pochi mesi, attraverso un lungo post sui social. “Noi, in fondo, l’abbiamo sempre saputo. La nostra era solo paura. Paura di rovinare la nostra amicizia, quel legame che ci teneva uniti come se fossimo sempre stati una coppia. Paura di perderci se le cose fossero andate male. Paura di non essere più noi, con quelle chiamate interminabili che dovevano essere lavorative e che poi finivano con: “ si, ma tu come stai? Cosa fai? Dove sei?”, chiamate che pregavo non finissero mai”.







“Ti ho visto, ti ho baciato e da lì abbiamo iniziato a scrivere la nostra storia giorno per giorno – continua l’ex Uomini e Donne – Mi hai dato sin da subito quel senso di protezione che tutte le donne sognano. Con te, ho sempre detto di voler fare tutto. Tu sei stato, sin da subito, la mia casa, la mia città, il mio mondo. E quando pensavamo in grande, parlavamo sempre dei bambini che avremmo voluto e mi dicevi: “io te ne do 10 di bambini, tu sei e sarai la mamma dei miei figli”.



Quindi conclude: “E io sognavo solo questo, che i miei figli avessero un papà come te. E proprio da quel momento ci siamo giurati il nostro futuro insieme. Non so se sarò mai la madre perfetta, so solo che darò a nostro figlio tutto l’amore del mondo. Sei l’uomo che ho sempre voluto e sono sicura che sarai un padre meraviglioso! Io e Bubi ti amiamo tanto! ♥️ E quindi possiamo finalmente dirvi, in questo giorno speciale, che.. noi due diventeremo tre! 🥰”. A Uomini e Donne è già festa.