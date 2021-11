La puntata di Uomini e Donne si è aperta con il cavaliere Biagio Di Maro al centro dello studio. Il suo è un lungo sfogo contro una serie di dame che – a detta sua – lo hanno sfruttato. “Io sono un signore, ho speso tanto durante i vari appuntamenti, ma poi mi ritrovo senza amore e con le tasche vuote”, dice il cavaliere del trono over. “Io non sto rinfacciando niente. Sto dicendo che quando usciamo sono tutte carine e poi arrivano qui…”, aggiunge in studio Biagio facendo intuire di non aver gradito l’atteggiamento che molte donne hanno avuto nei suoi confronti. “Mi sento sfruttato dalle donne. A Rosy non sono mai piaciuto”, dice ancora Biagio che viene difeso da Gianni Sperti. “Oggi ho visto un Biagio diverso mentre piangeva. Rosy è uscita pur non provando niente alcune attrazione”, dice l’opinionista.

A questo punto è scoppiato il caos nello studio di Uomini e Donne. Tina Cipollari non ha perso tempo per provocare Biagio Di Maro e lo ha invitato a tirare fuori il conto delle spese sostenute per le sue uscite galanti: “Ti dobbiamo rimborsare? Un rimborso di 1500 euro!”. Daniela Manganaro ha criticato Biagio Di Maro: “Mi ha portato solo una volta al ristorante. È stato squallido il tuo intervento. Hai mancato di rispetto al genere umano. Un uomo non rinfaccia nulla!”.

Ci ha pensato Armando Incarnato a correre in difesa del cavaliere: “Devo dire che chi vede la visione del racconto di Biagio in un determinato modo, la qualifica in una maniera brutta. Non credo che Biagio abbia voluto fare riferimento alle spese, il significato è un altro”. Il discorso di Armando viene interrotto bruscamente da Tina Cipollari che si è alzata dalla sua sedia e ha iniziato ad attaccare il cavaliere.





“Inutile che fai il solito sermone tuo per convincere il pubblico…Fai una domanda al tuo amichetto del cuore…Chiedigli perché tutte le frequentazioni sono terminate…”. Armando Incarnato di Uomini e Donne non si è però fatto ‘spaventare’ dall’irruenza di Tina Cipollari e ha continuato a difendere il cavaliere Biagio Di Maro. In questa occasione Incarnato il cavaliere napoletano ha tirato in mezzo anche la dama Marika facendo qualche illazione: “Siete tutte finte…” e quest’ultima non l’ha presa affatto bene, tanto che ha iniziato a inveire contro di lui. “Ma tu perchè continui ad avere il mio nome in bocca? Smettila…Pazzo…Se parlo io viene giù lo studio…Ringrazia che sei un padre…Ti devi solo vergognare…Vergognati! Sei solo l’opinionista…”

Armando Incarnato ha anche attaccato Isabella Ricci per il modo in cui si è posta con Biagio Di Maro quando i due sono usciti insieme. E la dama ha liquidato in pochissime parole la faccenda evitando di rispondere al cavaliere: “Non ho interesse a parlare con questo personaggio…”. In studio l’atmosfera era abbastanza calda ed è dovuta intervenire Maria De Filippi per riportare la calma.