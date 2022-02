Momento difficile a ‘Uomini e Donne’ per uno dei volti del dating show. Durante il suo ingresso in studio, la donna in questione è infatti caduta dalle scale e si sono vissuti attimi di tensione. Tutti stavano attendendo il suo arrivo e all’improvviso è successo l’inaspettato, generando ovviamente paura nel programma. Subito uno dei protagonisti si è avvicinato per prestarle soccorso e sincerarsi immediatamente delle sue condizioni. Una vicenda che ha ricordato quella di Gemma Galgani, che fece una caduta simile.

Intanto, il tronista Luca Salatino di ‘Uomini e Donne’ ha fatto un racconto molto sofferto al settimanale ‘Nuovo Tv’: “Ho sofferto di depressione. Ho toccato il fondo quando sono stato costretto a stare a letto per nove mesi. Poi un’altra esperienza negativa: il bullismo. “Tornavo a casa pieno di lividi, ma poi la boxe mi ha salvato e fatto riacquistare fiducia in me stesso”. Nel suo presente, oltre al lavoro, c’è la tv e soprattutto la grande voglia di conoscere la ragazza giusta per lui. Ma veniamo all’attualità.

A ‘Uomini e Donne’ si era ormai concluso l’argomento Matteo Ranieri, rimasto privo di corteggiatrici, e si stava per parlare proprio di Luca Salatino quando Maria De Filippi ha fatto entrare la protagonista della caduta. In un primo momento sembrava che tutto stesse procedendo senza problemi, infatti la ragazza ha cominciato a camminare e a scendere lentamente le scale della trasmissione Mediaset. Poi, in maniera assolutamente inattesa, ha probabilmente perso l’equilibrio ed è piombata a terra.





A cadere è stata la corteggiatrice del tronista, Camilla, che ha fatto un’esterna con Luca nei giorni scorsi. A quanto sembra, sarebbe inciampata proprio quando i gradini stavano per finire. Non ha visto forse nel migliore dei modi l’ultimo gradino presente e si è verificato il fatto. Subito la giovane, supportata da Salatino, si è prontamente rialzata e ha potuto così proseguire la puntata. Nessuna conseguenza e quindi nessuna ferita per Camilla, che ha potuto così tirare un sospiro di sollievo.

A pubblicare per primi la caduta a ‘Uomini e Donne’ di Camilla la pagina Instagram ‘Uominiedonneclassicoeover’, che ha scritto come didascalia: “Questa caduta mi ricorda quella di Gemma”. E altri follower hanno aggiunto: “Poverina, che caduta”, “Quel ragazzo ha un cuore grandissimo”, “Quella scala è malefica”, “L’importante è che non si sia fatta del male”.