La scelta di Brando continua a tardare, ma per una volta il pubblico di Uomini e Donne si schiera dalla sua parte. Nelle settimane scorse, infatti, il tronista era stato letteralmente sepolto dalle critiche: “Datti una mossa, questo trono lo stai tirando un po’ troppo a lungo Brando”, il tenore dei messaggi del pubblico. Adesso, però, sul banco degli imputati finiscono le due corteggiatrici: più Beatriz che Raffaella che, secondo molti, sarà la scelta. Intanto arrivano novità anche dal trono over.

Dopo mesi di assenza Armando Incarnato è pronto a tornare. Nello studio di Uomini e Donne non ha mai avuto troppo fortuna con Gianni Sperti che lo ha spesso rimproverato di cercare solo frequentazioni lampo. Accuse rispedite al mittente. Al settimanale NuovoTv ha confessato: “Vorrei una donna che amasse Nando, me, non una che si vuole relazionare soltanto per ciò che potrei offrirle.”





Uomini e Donne, il pubblico con Brando contro Beatriz

E ancora: “La storia con la madre di mia figlia è durata ventuno anni. Quando è finita mi sono chiuso in me stesso”. Tornando a Brando, è stato preso a male parole da Beatriz che lo ha accusato di essere un soprammobile. “All’inizio non eri così, sei cambiato”, ha detto. Parole che hanno innervosito sia Gianni Sperti che Ida Platano.

L’opinionista ha detto: “Ma se pensate questo di lui, che ci state a fare qui?”. Quindi la tronista ha rincarato la dose invitando le due corteggiatrici a non mettere pressione a Brando, ma la replica delle ragazze è stata immediata. “Pressione dopo sei mesi? Mi sembra esagerato”, ha detto D’Orsi alla tronista. Il pubblico si è schierato con Brando.

“Beatriz? Finalmente esce fuori il suo vero io: è una strega, altroché angelo”. “Non farti trattare così”, “Due nullità senza educazione”, “Scappa”, “Che tristezza”, “Non dare retta, prenditi il tempo per capire e valutare, sono troppo diverse”, queste sono alcune delle opinioni del pubblico.