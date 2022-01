“Pronto a uscire con lei”. Clamoroso colpo di scena a Uomini e Donne, il cavaliere lascia tutti senza parole

Novità e colpi di scena a Uomini e Donne. L’ultimo, clamoroso, durante la puntata di oggi del trono over. Il discusso cavaliere è uscito allo scoperto ed è pronto per un passo che, fino a poco tempo fa, sembrava fuori luogo. “Io e Elena abbiamo trascorso la serata a Napoli, scendiamo dalla macchina e ci mettiamo sul muretto, sono arrivate carezze e abbracci, momenti belli da parte mia molto interessanti, ti voglio dire diverse cose, è da tempo che sto qua, mi piaci e interessi così tanto, ti può sembrare strano”.



“Ti chiedo l’esclusiva”. Poi ha aggiunto: ““Per me io e Elena possiamo anche andare via”. La risposta della dama non si è fatta attendere: “Mi hai preso di sorpresa. Non me l’aspettavo”. Una notizia che, come detto, ha spiazzato tutto il pubblico di Uomini e Donne. Tanto che Biagio Di Maro ha voluto fare una precisazione.

“Siamo stati ore e ore al telefono, non mi va di perdere tempo”.

Parole che hanno spinto anche Gianni Sperti ad intervenire. “Invece che chiederle può darle l’esclusiva, puoi decidere di vedere solo lei, che senso ha uscire con le altre! Lui dà l’esclusiva mentre Elena potrà divertirsi con tutto il parterre maschile”. Davanti a tutto il pubblico di Uomini e Donne Elena ha detto: “Non me la sento di darti l’esclusiva. Mi dispiace ti devo conoscere meglio”.





Facendo calare il gelo nello studio di Uomini e Donne. Biagio Di Maro è spesso al centro di segnalazioni e critiche. Tra tutti i personaggi che stanno movimentando questa stagione di Uomini e Donne Biagio è infatti quello che più sta attirando l’attenzione dei social e del pubblico in studio.



Pesantissimi erano stati i commenti piovuti in occasione del confronto con Sara. “Il comportamento di Biagio è ridicolo tanto quanto il vostro che ancora ci uscite insieme e lo baciate”. E ancora: “Ma la redazione non ha ancora capito che questo bifolco ignorante deve essere mandato via? E poi donne svegliaaaaaaaaaaa a una certa età bisogna usare soprattutto la testa con questi testa di …..”.