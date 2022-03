Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Gemma Galgani è stata protagonisti assoluta. Maria De Filippi ha mandato io onda un video dal titolo “La giornata che vorrei insieme a lui” dove il lui è un ipotetico fidanzato di Gemma Galgani. La giornata della dama si apre con una passeggiata in bicicletta e una tappa in un prato per fare il gioco del “m’ama e non m’ama”. “Un uomo con me non si stancherebbe, in tutti i sensi perché sono sempre in movimento. Ho l’entusiasmo di una ragazzina con la maturità della mia età” dice la dama di Torino.



Il filmato si conclude con Gemma che indossa della lingerie sensuale. “Ma una donna della sua età, che si accora ogni giorno per cercare l’uomo della sua vita, possibile si metta a fare questa scena. È una disperata, il modo in cui cerca l’amore… E basta è ridicola”, ha sbottato Tina Cipollari osservando il filmato. Nelle ultime settimane a Uomini e Donne non sono mancati i colpi di scena.



Ora sulla trasmissione, o meglio su alcuni dei suoi protagonisti, spara a zero un’ex volto noto. La dama del trono over Bernarda Lena che si è confessata a a PiùDonna. “Sono vari i motivi che mi hanno fatto abbandonare Uomini e Donne. Io li non troverò nessuno perché sono lì tutti per visibilità. Io non ci sono più perché non ho trovato qualcuno con cui rapportarmi. Ci sono tutti personaggi che non hanno bisogno di una relazione amorosa, ma solo di avere visibilità”.







“Rifarei Uomini e Donne solo se cambiassero i personaggi che fanno parte del parterre. Vorrei partecipare al programma riscoprendone l’essenza, così come è nato. Ho scelto di partecipare al programma sia per giocare, ma anche perché voglio trovare un compagno, qualcuno che possa farmi stare bene. Ma Uomini e Donne mi ha fatto capire che l’amore è considerato un gioco”.



E conclude: “ Beh potrebbe anche essere ..ma non è così per tutti”. Secondo quanto riferito dalla Lena, molti dei protagonisti di Uomini e Donne non sono realmente interessati a trovare l’amore ma presenziano solo per avere notorietà. Un’accusa frequente per i giovani del trono classico che viene riscontrata anche ormai anche in quello dell’over.