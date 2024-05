Deluso da Brando, Beatriz non ha faticato a trovare un nuovo amore dopo Uomini e Donne. Pare che la storia inizi ad essere seria. Lui è un bellissimo ragazzo toscano e l’impressione è che presto usciranno allo scoperto. Vedendo le foto c’è chi dice: “Ti è andata di lusso, molto più bello di Brando”. Per Beatriz una boccata d’aria fresca. È sicuro che le parole di Brando ancora risuonino nella sua testa. Nello specifico Brando le aveva così motivato la scelta di Raffaella (e la sua non scelta). “Ci sono state interferenze caratteriali, me ne prendo anche la responsabilità”.

>> “Così volta pagina”. Ida Platano già pronta dopo l’addio a Uomini e Donne: la notizia è appena uscita

“Abbiamo avuto tanti momenti no, mi hanno distaccato tanto. Sei molto meglio di quello che hai tirato fuori qui. Sei bellissima, spero che riuscirai a trovare una persona come hai descritto me, però non sei la mia scelta”. Parole alle quali la corteggiatrice aveva risposto.





Uomini e Donne, Beatriz fidanzata con un ragazzo toscano?

“L’avevo intuito da un po’ di settimane, ma ti ringrazio perché mi hai fatto riprovare dei sentimenti che avevo paura di riprovare. Grazie a te non mi precluderò più la possibilità di conoscere qualcuno, mi darò l’occasione di rimettermi in gioco”. E quel momento è arrivato. A lanciare l’indiscrezione è il sito Isa&Chia, sempre informatissimo sulle questioni di Uomini e Donne.

Scrive: “Le sue frequenti visite a Siena e le storie condivise sui social che li ritraggono negli stessi luoghi hanno alimentato le speculazioni sulla natura del loro legame. Inoltre, la presenza di Beatriz alla festa di laurea di un amico di Bernardo ha dato ulteriori indizi su questa presunta relazione”. Chi è lui? Si chiama Bernardo Vegni e secondo il gossip sarebbero già fidanzati.

Sembrerebbe, infatti, che la relazione tra l’ex corteggiatrice di Brando e questo ragazzo vada avanti da un po’ di tempo, dunque, Beatriz potrebbe aver partecipato a Uomini e Donne con questa situazione fuori. Al momento lei non ha rilasciato alcun commento sul gossip che secondo molti se dovesse rivelarsi veritiero farebbe cadere definitivamente l’ipotesi del trono a settembre.