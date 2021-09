“Bacio!”. Bomba a UeD, scoppia la passione lontano dalla telecamere. Ma volano accuse pesanti

Bomba a Uomini e Donne. Tra la coppia scatta il primo bacio. Una novità che era nell’aria. Già dai primi giorni tra i due si era creata una bella intesa. Una notizia che arriva proprio nel giorno in cui un’altra protagonista del programma, Gemma Galgani, viene beccata in misteriosa compagnia. Dopo la fine delle registrazioni della settimana scorsa (le puntate andranno in onda a ottobre), Gemma Galgani è stata beccata in compagnia di un nuovo cavaliere, in esterna per le strade di Roma, riaccendendo così la possibilità che possa trovare un nuovo amore.



Infatti pare che la dama di Uomini e Dpnne abbia conosciuto un nuovo cavaliere arrivato in trasmissione apposta per conoscerla, visto che nel corso della serata di domenica 26 settembre, è stata “paparazzata” da alcuni fan in compagnia di un nuovo cavaliere. Gemma e il nuovo cavaliere sono stati visti insieme a Roma mentre passeggiavano tenendosi mano nella mano e successivamente la dama si è messa sotto il braccio del nuovo cavaliere, di cui però, non si conosce ancora il nome.

Uomini e Donne, Andrea Nicole presa da Ciprian

Non si sa, infatti, chi sia questo nuovo protagonista di Uomini e donne che potrebbe aver fatto battere nuovamente il cuore alla dama torinese, al punto da accettare un invito fuori per stare un po’ insieme e trascorre del tempo in compagnia. Se son rose fioriranno, come tra Andrea Nicole Conte e il corteggiatore Ciprian Aftim tra o quali c’è stato il primo bacio, a telecamere spente, come da volontà della tronista.





Stando a quanto riportato dal Vicolo della news , Andrea e Ciprian si sarebbero scambiati tanti altri messaggi dopo l’ultima puntata, fino ad arrivare desiderosi di vedersi in esterna. Una volta tornati in studio avrebbero ammesso di essersi baciati e di sentirsi sempre più vicini. La cosa pare abbia raccolto il consenso di tutti, tranne che di Gianni Sperti. L’opinionista, infatti, si sarebbe scagliato contro Ciprian Aftim, accusato di essere poco sincero.



Andrea Nicole è una delle novità di questa edizione di Uomini e Donne. Si tratta, infatti, della prima tronista nata biologicamente di sesso maschile. “Transgender definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile”, ha ribadito più volte Andrea Nicole.