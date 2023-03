Uomini e Donne, la dama punta ancora Armando Incarnato: non riesce a farne mistero. E dire che poche settimane fa aveva detto l’esatto contrario. Intervista dal settimanale dedicato al programma aveva detto: “Con Armando è tutto risolto, nel senso che abbiamo chiuso definitivamente. Quando ho conosciuto Armando una persona molto vicina a me ha avuto ulteriori problemi di salute. Armando questo lo sapeva e anzi mi ha detto che mi avrebbe aspettata e che mi capiva. In ogni caso, noi ci sentivamo spesso e quando non riuscivo a risponder al telefono lo richiamavo”.



“Lui a me piaceva, è l’uomo che nel parterre mi ha colpito di più, ma non credo abbia realmente capito il momento che stavo vivendo anche se dice di sì, puntualmente, mi attacca in studio. Inoltre ha fatto un gesto secondo me poco carino nei miei confronti. A Natale ho fatto un regalo a sua figlia e lui, dopo averlo ricevuto, me lo ha fatto riportare in camerino. A quel punto ho detto basta, ci sono rimasta davvero male.”

Uomini e Donne, Cristina Tenuta punta Armando Incarnato



Parole oggi smentite dopo che Cristina Tenuta ammette ha ammesso di aver, ancora, un interesse per Armando. Cristina che poi non si è fermata qui lasciandosi andare ad altre considerazioni che sicuro faranno discutere non poco. Nello dettaglio ha ammesso di non aver cambiato idea su Riccardo e di non volerci provare. Riccardo, da parte sua, sta vivendo un momento particolare dopo aver chiuso con Gloria.



Una rottura sulla quale anche Tenuta era intervenuta parlando, tra l’altro, delle altre donne del parterre. “In realtà io amo le donne ho grande stima di loro – ha dichiarato Cristina Tenuta a Uomini e Donne Magazine proprio per questo credo che, avendo noi una testa, è il caso di utilizzarla, Ci rimango male quando alcune di noi, pur avendo una marcia in più, non lo dimostrano e diventano a volte remissive”.



“Mi è dispiaciuto vedere Gloria così in difficoltà con Riccardo. Voglio esser chiara: la reputo una donna bella e anche tenace ma quando si tratta di Riccardo diventa davvero troppo remissiva. Da donna a donna, mi è dispiaciuto anche che si sia rivoltata contro di me in maniera poco elegante solo perché avevo detto quello che pensavo. “