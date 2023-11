“È già fuori”. Uomini e Donne, scoperta bomba su Armando Incarnato: gli indizi c’erano tutti

Sembra che qualcosa a Uomini e Donne non stia filando per il verso giusto. Dopo appena una settimana dal ritorno Armando Incarnato è di nuovo sparito. Ne dà notizia il blogger ed esperto di UeD Pugnaloni. Di Armando si è parlato tantissimo in questi mesi. Così come della sua assenza che ci pensava fosse legata ad un fidanzamento. Fidanzamento che alcuni davano per sicuro. Ad accendere il fuoco era stato Amedeo Venza con una foto in cui scriveva.

“Lei è la ex di Armando (Uomini e Donne). Ha pubblicato questa storia e tolta subito dopo! Questo perché si troverebbe a casa di Armando (vedere quadro dietro). Avrà ritrovato l’amore anche lui? Per questo non è più nel parterre?”. A metterci il carico ci aveva pensato Pamela Barretta.





Uomini e Donne, Armando Incarnato assente in studio

“Dopo le storie di Amedeo Venza, posso dire che il karma è arrivato. Sto volando, come vedete quando parlo non dico mai caz***”. Armando, tuttavia era tornata in studio smentendo questa versione. Ma ad una sola settimana dal suo ritorno, infatti, il cavaliere ha saltato le riprese del 15 novembre e nessuno ha spiegato il perché.

Pugnaloni, che ha lanciato il gossip, spiega che non sono state rese note le ragioni del “forfait” di Incarnato, anzi pare che Maria De Filippi non abbia fatto alcun accenno all’uomo e al perché non fosse seduto al suo solito posto nel parterre. L’imprenditore è rientrato nel cast del Trono Over solo una settimana fa, nella stessa puntata in cui è stata presentata Ida Platano come nuova tronista.

Ma cosa succede? A fare chiarezza di prova BlastingNews che scrive: “A sette giorni da questo inaspettato ritorno, però, Armando si è già assentato e il pubblico non sa perché: potrebbe trattarsi di problemi personali, di impegni presi in precedenza oppure di un ripensamento suo o degli addetti ai lavori sulla sua presenza agli Elios”.