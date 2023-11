L’ex volto de Il Collegio confessa tutto. Non solo questa la notizia che riguarda uno dei protagonisti della fiction di successo sul piccolo schermo, ma anche rivelazioni che riguardano una situazione di salute fino ad oggi rimasta sconosciuta ai più. L’attrice, giovanissima, si è raccontata all’interno di un podcast. Dopo aver deciso di approdare su Only Fans e dopo l’esperienza nella Rocco Siffredi Academy, l’attrice avrebbe il sogno nel cassetto, quello di diventare regista di film a luci rosse. Ma il focus di oggi è su altro.

Le rivelazioni di Maria Sofia Federico. L’attrice negli scorsi mesi ha annuciato il cambiamento drastico di vita: “Sono stata presa alla Siffredi Academy e non vedo l’ora di partecipare a questa splendida iniziativa”, sono state le sue parole. “Perché sapete bene che da quando ho compiuto 18 anni sono entrata nel mondo del po*no e da lì ho iniziato a rilasciare tantissime interviste e a pubblicare altrettanti post sulla mia pagina di attivismo per sensibilizzare sul sex work“, ha aggiunto nel video.

Le rivelazioni di Maria Sofia Federico sulla sua condizione di salute mentale. Si scopre tutto adesso

E ancora: “Così da abbattere gli stereotipi nocivi sulle persone che come me rientrano in una categoria ancora giudicata male da parte della popolazione”. Poi ha aggiunto “Quindi sarà davvero incredibile potermi confrontare con persone più esperte di me e accrescere il mio bagaglio culturale. Sintonizzatevi e non perdetevi nemmeno una puntata”.

E nelle ultime ore l’attrice ha preso parte a unìintervista e ha deciso di confessare tutto in merito alla difficile situazione di salute che sta affrontando: “Ultimamente sono un po’ instabile a livello di umore e di conseguenza non riesco a lavarmi“. Una condizione difficile, dunque, che la porta a vivere anche altro genere di conseguenze: “Ora sono quattro o cinque giorni che non mi lavo“.

Il percorso psicologico è iniziato da poco tempo per cui per Maria Sofia Federico la strada da percorrere è ancora molta. Poi la precisazione “faccio il bidet e lavo anche la faccia“. Poi alcuni appunti sul consumo dell’acqua, argomento caro alla missione del podcast per cui l’attore è stato intervistato: “quando mi devo insaponare i capelli chiudo l’acqua“.