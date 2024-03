Dopo mesi di assenza dallo studio di Uomini e Donne Armando Incarnato ha rotto il silenzio. Lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv in cui ha deciso di mettere in chiaro alcuni punti. Le parole di Armando arrivano proprio nelle ore in cui si è concluso (ma per la messa in onda bisognerà aspettare) il trono di Brando che ha scelto Raffaella. Una scelta che ha spiazzato il pubblico, convinto fino alle fine che avrebbe deciso di uscire dallo studio con Beatriz.

>> “Ciao a tutti, io abbandono”. A sorpresa la protagonista di Uomini e Donne lascia per sempre il programma. E non torna indietro

Tornando ad Armando, quest’anno si è visto poco. Finora la sua stagione è stata caratterizzata da due cose: l’amore che tarda ad arrivare e la rissa sfiorata con Alessandro Vicinanza, ex di Ida Platano, con il quale era quasi arrivato alle mani. Una rissa scoppiata all’improvviso. Da quel giorno, era il 18 gennaio, Armando era uscito dai radar.





Uomini e Donne, Armando Incarnato sta cercando l’amore fuori

Il motivo? Oltre al film al quale ha preso parte ci sarebbe ben altro. Armando starebbe meditando di lasciare il programma. “Sogno una donna che mi ami per quello che sono (Nando, come lo chiamano i suoi affetti) e non per quello che potrei offrirle”, ha detto a Nuovo Tv. L’imprenditore di origini campane, dunque, è alla ricerca dell’anima gemella fuori dalla trasmissione che l’ha reso popolare negli ultimi anni.

Armando ha affrontato periodi difficili. Durante la puntata di mercoledì 6 dicembre Maria De Filippi aveva spiegato come l’amato protagonista sia rimasto vittima di un incidente. Non era chiara la natura ma si sarebbe fatto molto male.

“Armando si è fatto male, ha avuto un incidente e si è fatto male ed è per questo che non è presente. Aveva chiesto, però, alcuni numeri di telefono e sta chiamando da casa”. Maria lo aveva detto a proposito del triangolo tra Asmaa (che ha lasciato in queste ore la trasmissione), Mattia e appunto Armando.