Uomini e Donne, tra puntate e registrazioni non c’è un momento di respiro per il pubblico. Che mentre aspetta di vedere in tv la scelta di Brando viene a conoscenza di un’altra notizia bomba: un addio al parterre. Un altro addio, perché sono stati diversi i protagonisti del trono over che hanno lasciato il programma nel corso dell’edizione 2023/2024. Elio è andato via dopo l’ennesimo scontro con Tina Cipollari, Orfeo si è ritirato a causa di una dura lite con Gianni Sperti.

Ancora, Giancarlo è stato messo alle strette dopo una conoscenza finita male con Gemma Galgani e poi l’addio di coppia più clamoroso di questa stagione, quello di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. La dama e il cavaliere, che avevano già avuto un passato insieme, da un paio di mesi a questa parte si stanno vivendo lontano dai riflettori e ad oggi sembrano innamoratissimi.

Leggi anche: “Non sei tu la mia scelta”. L’annuncio di Brando e subito la reazione di Beatriz a Uomini e Donne





UeD, un altro addio al programma

Ora un altro addio alla trasmissione di Maria De Filippi. L’anticipazione arriva nella giornata di mercoledì 13 marzo e sempre dall’informatissimo Lorenzo Pugnaloni, il blogger che ha spoilerato anche l’uscita di scena di Brando e Raffaella e le lacrime di Beatriz. Ora, tra le sue Storie, si legge che Asmaa Fares ha abbandonato UeD.

Asmaa si è presentata in studio qualche mese fa ed è diventata subito protagonista per le frequentazioni avute con i cavalieri del parterre. Per un periodo Maria De Filippi ha dato ampio spazio al rapporto con Mattia, che poi si è ritirato dal programma proprio perché questa relazione non è andata come si aspettava.

La dama è uscita a cena anche con Alessandro Vicinanza prima che lui si dichiarasse a Roberta Di Padua, Diego Tavani e Armando Incarnato. In questi giorni, però, la decisione drastica di abbandonare lo show dopo aver rifiutato diversi corteggiatori. Da single, quindi, perché in studio non ha trovato un uomo adatto a lei. Non sono emersi altri dettagli ma è probabile che sarà lei stessa a spiegarlo in futuro.