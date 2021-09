Uomini e Donne, colpo di scena per i due volti del Trono Over del dating show di Maria De Filippi. L’amore è sempre un universo ricco di stravolgimenti improvvisi e loro sono la prova tangibile che davanti ai sentimenti tutto può realmente accadere. Sposati nel 2012, poi andati incontro al divorzio nel 2018. I due, di recente, si sono incontrati grazie alle cagnoline e…magia.

Forse qualcuno avrà già capito di chi stiamo parlando, ovvero di due volti che hanno segnato il Trono Over di Uomini e Donne e che proprio dallo studio televisivo sono usciti mano nella mano pronti a coronare il sogno di una vita. Sposati nel 2021, Tony De Leonardis e Antonella Bravi sono poi andati incontro alla rottura nel 2018.

Una notizia che ha sicuramente lasciato molta amarezza: “I motivi sono stati tanti. La nostra storia è partita con un coinvolgimento passionale molto forte: purtroppo l’ho idealizzato e con il passare del tempo mi sono accorta che non era la persona che credevo”, aveva affermato Antonella.





Ma oggi tutto è cambiato. La coppia ha ammesso di essersi incontrata grazie alle loro cagnoline ed è scoccata di nuovo la scintilla. L’incontro è avvenuto al centro commerciale, quando la cagnolina, rimasta con Antonella, ha abbaiato nel riconoscere forse le cagnoline che si era tenuto Tony.

Ed è così che i due hanno ripreso a sentirsi: “Ho sentito il classico tuffo al cuore nel vedermela lì davanti in carne e ossa, dopo anni in cui ho sognato e temuto quell’incontro”, ha svelato lui alla rivista Grand Hotel: “Vogliamo fare le cose con calma per non rischiare di sbagliare ancora. Già una volta abbiamo disonorato il sacramento del matrimonio, che per due devoti come noi è un fardello pesantissimo da portare. Ci stiamo riscoprendo con gioia, assaporando ogni momento di questo nuovo inizio.