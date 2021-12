“Ci sposiamo”. Fiori d’arancio a Uomini e Donne, l’annuncio del coppia arriva davanti a tutto lo studio

Si sono presentati oggi pomeriggio davanti a tutto lo studio di Uomini e Donne. Poche parole e poi l’annuncio del matrimonio: “Sì. Ci sposiamo”. La data è imminente. La coppia convolerà a nozze il prossimo 17 dicembre, tra pochi giorni. “Volevamo sposarsi di venerdì 17 perchè la prima volta che siamo usciti era un venerdì 17”. Tantissimi gli applausi e i commenti fioccati sui social. “Meno male xche se tutti fossero come Gemma Ida e Armando chi lo guarderebbe più”.



Ma tra i fan di Uomini e Donne non mancano le voci critiche. “Posto che quello che è successo a loro è bellissimo, ma sposarsi dopo così poco tempo mi sembra eccessivo, alla fine sono due sconosciuti. Comunque speriamo che vada tutto per il meglio”. Avevano lasciato lo studio lo scorso mese di ottobre tra tanti petali rossi.



“Lei è la donna che ho cercato sempre, che non avevo trovato e che pensavo di non trovare più”, ha ammesso Antonio Stellacci. “Io sono innamorata, mi sono innamorata una sola volta e questa volta mi sono innamorata ancora di più. Non saprei dove iniziare a raccontare, c’è tutto tra noi. Mi manca quando non ci sto insieme, ogni secondo diventa un tempo indefinito”, aveva spiegato Angela Paone davanti al pubblico di Uomini e Donne.





Una storia bellissima la loro. Dopo una prima conoscenza, avevano cominciato a frequentarsi e il sentimento era esploso. La date del 17 dicembre, come detto, non è casuale, guardando il calendario, se non avessero scelto il 17 dicembre come data, avrebbero dovuto aspettare il 2023 prima di trovare un altro venerdì 17.



Grande gioia, dunque, in studio per Angela e Antonio che poi hanno ballato insieme non nascondendo la gioia di essersi finalmente trovati e la stessa Maria De Filippi si è complimentata con loro. Una storia bellissima quindi che molto piacere fa al pubblico di Uomini e Donne, ferito da come è evoluta la storia di Andrea Nicole.