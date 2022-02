“Assolutamente”. Andrea Nicole e Ciprian corrono dopo UeD: il lieto fine in studio e ora arriva l’annuncio

Uomini e Donne, l’annuncio a sorpresa per l’ex coppia del programma. L’aria non poteva che profumare di fiori d’arancio per Andrea Nicole e Ciprian Aftim, che dopo la polemica generata nello studio televisivo, hanno trovato il modo di chiarire al pubblico quanto sia davvero difficile ‘comandare’ al cuore. Si tratta di vero amore tra i due e infatti la notizia non poteva che essere accolta con grande felicità da chi ha sempre creduto in loro.

A rivelare la splendida notizia è stato proprio l’ex corteggiatore nel corso di un’intervista rilasciata per il Magazine del programma. Dichiarazioni forti, che non possono che confermare il profondo sentimento che lo lega alla sua Andrea Nicole. Nozze ma anche figli nel loro futuro, Ciprian su questo non sembra avere nessun dubbio: “Decisamente sì. Sono progetti che abbiamo e che fanno parte di ciò che desideriamo per il nostro futuro”.

E aggiunge: In particolare, il matrimonio credo sia un valore aggiunto alla convivenza. Non penso sia un passo fondamentale, mentre un figlio o dei figli sì, e ne vorremmo assolutamente”. Un periodo roseo per la coppia, che prova a lasciarsi alle spalle il polverone delle polemiche sollevato nello studio televisivo: “Sentirsi dire certe cose a nessuno fa piacere”, sono state queste le parole di Andrea Nicole nel ripensare a quei momenti vissuti.





Poi qualche dettaglio anche su Alessandro Verdolini: “Credo che più delle scuse che gli ho fatto in studio, anche se poco argomentate vista la situazione concitata, non mi sento di dirgli nulla”, per poi aggiungere: “Per quanto possa contare per Alessandro in questo momento, l’unica cosa che posso fare è garantirgli che da parte mia non c’è stata mai l’intenzione di prenderlo in giro, tutt’altro”.

Poi non poteva mancare anche qualche considerazione su Maria De Filippi: “Ha avuto sempre cura che nessuno mi facesse del male, dal primo all’ultimo giorno del mio percorso e anche dopo. La reputo una persona splendida e averci a che fare è stato speciale, e spero di poterla avere a fianco anche in futuro perché è bello avere una figura come lei nella vita”.