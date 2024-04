Dopo decine di puntate in prima linea, il suo volto è sparito da Uomini e Donne. Assente in studio, al momento ingiustificato, e subito commenti del pubblico. La notizia, un’anticipazione sulle puntate che andranno in onda nelle prossime settimane, arriva mentre il trono di Ida sembra prendere una piega inaspettata: da una parte Tina Cipollari che dice di non credere più a Mario. Dall’altra, la tronista che corre a casa di Pierpaolo con il quale, tuttavia, non sembra esserci la magia che la bresciana vorrebbe.

>>“Non ci sei più, ora mi sento sola”. Alba Parietti in lutto, sconvolta dalla triste notizia: “Quanto ci siamo divertiti insieme”

Secondo la maggioranza del pubblico Ida sarebbe orientata a scegliere Mario. Certo è che il comportamento del cavaliere lasciar aperte molte ombre. Nel corso dei mesi, infatti, le segnalazioni su Mario si sono moltiplicate. Segnalazioni a cui, a quanto pare, solo Ida non crede fino in fondo.





Uomini e Donne, il tronista Daniele assente in studio

Tornando alle anticipazioni, pare che il tronista Daniele abbia lasciato momentaneamente lo studio. Non si sarebbe presentato alla registrazione e il motivo, per ora, non si conosce. Mentre una parte del pubblico ha scommesso su una clamorosa rottura, un’ altra è convinta che dietro debba esserci qualcos’altro. Ed è questa l’ipotesi più accreditata.

La scelta di Daniele arriverà, con molta probabilità, negli ultimi giorni di maggio. Il programma di Maria De Filippi dovrebbe infatti chiudere i battenti alla fine del prossimo mese. Le ultime puntante dovrebbero essere proprio riservate alle scelte degli ultimi tronisti: Daniele e, quanto pare, Ida Platano che tra i tanti record taglierà anche quello di tronista più longeva.

Nelle ultime stagioni, infatti, il trono è durato sempre per un periodo compreso tra i 5 e i 7 mesi. Un record era già stato raggiunto da Brando, ora Ida potrebbe ritoccarlo verso l’alto per la rabbia del pubblico che poco gradisce questa situazione: “Ormai siamo al paradosso vivente”, scrive un’utente.