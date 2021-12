La scelta di Andrea Nicole ha generato il caos in studio come successo poche volte nello studio di Uomini e Donne. Venendo meno a tutte le regole infatti Andrea Nicole e la sua scelta Ciprian si sono presentati davanti a Maria De Filippi dopo aver passato la notte insieme. Questo ha fatto sì che lo studio diventasse incandescente, gli opinionisti si sono scagliati contro di loro e non solo loro. Gianni Sperti era particolarmente furioso, mentre Tina Cipollari ha ammesso che Andrea Nicole non le è mai piaciuta.



Tra tutti il più deluso è stato senza dubbio Alessandro Verdolini che ha attaccato la neo coppia dicendo di essersi sentito preso in giro. “Da una parte tiro un sospiro di sollievo, perché effettivamente ho scansato un fosso. Due persone che meglio perderle che trovarle. Ma ci avevo messo il cuore”. Alessandro Verdolini dopo Uomini e Donne ha aggiunto: “Io ogni cosa che facevo chiamavo la redazione”.



“Non l’avrei mai pensata una cosa del genere, anche se è vero che uno quando è innamorato – ha aggiunto Alessandro Verdolini – Però per correttezza verso chi lavora e anche nei miei confronti… Lei non ha minimamente pensato a me. Aspetta il giorno dopo, che ti cambia, ci passi la notte stasera. Faceva più figura lei e io non venivo mancato di rispetto”.







Quindi Alessandro Verdolini continua: “Non ho altre parole. Anzi forse ho parlato troppo, certe cose non meritano risposte e commenti. Si commenta da sola”. Tantissimi i commenti che sono fioccati sui social. “Comunque hanno fatto sempre tante schifezze, casting sbagliati ormai da anni (quest’anno ben 2 fregature su 3) ma non ho mai visto un accanimento simile verso qualcuno come oggi”.

“Un altro poco nemmeno contro Sari Affi Fella o comunque Nilufar che fece più o meno la stessa cosa.

In ogni caso viva il trash”, scrive un utente. Ma c’è anche chi è critico con Alessandro Venturelli. “Io penso che solo un’idiota con i prosciutti sugli occhi non avrebbe capito che Andrea Nicol fosse persa per Ciprian. Tu caro Alessandro lo sapevi, sei stato al gioco solo per continuare a stare in televisione. La parte dell’uomo ferito non ti si addice”.