“Sul trono”. Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena: il volto noto pronto a tornare dopo tante polemiche

La voce corre dentro lo studio di Uomini e Donne. Rimbalza con forza e nessuno per ora smentisce. A poche settimane dalla ripresa in studio ecco che tornano i rumor sul nuovo tronista. Non è una stagione facile questa per il talent di Maria De Filippi che ha assistito a numerosi colpi di scena. Gli ultimi dei quali legati alla tronista Andrea Nicole. Da quando è andata in onda la puntata della sua scelta insolita a Uomini e Donne non è stata molto attiva sui social, ma sembra intenzionata a rimediare. Nelle ore scorsa ha infatti raccontato che Ciprian sta superando tutte le aspettative che si era fatta.



“Giorno dopo giorno sta superando qualunque aspettativa io mi fossi fatta”. Eppure la coppia non sembra passerà il Natale insieme. “Il Natale è in famiglia, sempre – ha detto Andrea Nicole – Ho proprio bisogno di passare del tempo con loro”. Poi ha difeso Ciprian dagli attacchi fuori e dentro Uomini e Donne.



“In generale credo che per molti criticare sia sempre più facile che capire realmente ciò che si ha di fronte. Per capire deve esserci la volontà di farlo e le facoltà per metterlo in pratica. Peace”. Tra quelli che criticano c’è anche Alessandro Verdolini che potrebbe presto diventare il nuoto tronista. Nell’intervista rilasciata a MondoTv24, l’ex corteggiatore non nasconde la delusione provata.







“Le mie sensazioni erano che ho sempre visto una preferenza di Nicole nei confronti di Ciprian. Poi andando avanti ho visto delle cose che sembravano potessero cambiare il percorso, anche se dall’inizio il pensiero che Nicole nella sua testa avesse già scelto non mi ha mai lasciato”. ha spiegato Alessandro che poi ha continuato non fermandosi.



“Poi chi guardava da fuori mi faceva notare che le cose non sembravano affatto come le vedevo io, mi dicevano che si notava che Nicole fosse più presa da Ciprian. Io mi sono messo in gioco, ho messo in gioco i miei sentimenti e mi sono detto che se non fossi stato il la scelta sarebbe dovuta essere lei a dirmelo, non mi sarei tirato indietro io spontaneamente”, ha concluso. Ora Alessandro sembra pronto per il trono.