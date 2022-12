Uomini e Donne, attacco senza precedenti alla trasmissione: a sparare a zero è un ex protagonista molto amata: Pamela Barretta. Ex di Enzo Capo, aveva fatto parlare di sé per i durissimi scontri con Armando Incarnato. Del cavaliere napoletano aveva rimproverato di non essere genuino, accusa che proprio Armando le aveva rivolto più volte. Raccontava Barretta: “Sono sempre stata vera nel programma, sono stata la prima a lasciare la tanto amata da questo signore sedia rossa. Poi parli proprio tu che hai gettato me* su me* sulla redazione?”.



E ancora: “Potrei dire molto altro, sono stata in silenzio fin troppo tempo perché l’impulsività mi ha fatto fare degli errori. Fai tanto il paladino della giustizia, ma come mai quando parlava la sottoscritta stavi in silenzio? Una volta che conoscevi la verità? Dai, tempo al tempo. Non svegliare il cane che dorme e tu hai deciso di svegliarlo. Per ora ciao”.

Uomini e Donne, l’ex Pamela Barretta: “Non mi vogliono in studio”



Uncarattere che aveva fatto presa sul pubblico che ne chiede il ritorno. Un ritorno che non ci sarà, a spiegare tutto è proprio lei. “Me lo chiedete tutti i giorni, non torno”, dichiara inizialmente l’ex dama. Aggiunge un altro. “Perché non torni a Uomini e Donne? Ci manchi”, si legge. A questo punto, arriva la frecciata: “A loro forse no, grazie”. La risposta è accompagnata da un’emoticon che ride.



Probabilmente la stessa Pamela non sa spiegarsi il motivo per cui la redazione non l’ha richiamata per fare ritorno nel programma. Ma potrebbe esserci il veto decisivo di Maria De Filippi. Pamela Barretta è originaria di Brindisi, nella vita dirige un’accademia di formazione professionale chiamata Extró per estetisti e parrucchieri.



È nota al pubblico per aver fatto parte del trono Over di Uomini e Donne 2020 2021 fino ad essere uscita dal programma con Enzo Capo. Tuttavia la coppia dopo il lockdown da Covid si è separata. Pamela Barretta torna alla ribalta delle cronache nell’ottobre 2022 come presunta nuova fiamma di Tomaso Trussardi, marito di Michelle Hunziker.