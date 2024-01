Riccardo Guarnieri manca da Uomini e Donne dallo scorso maggio. Oggi, a distanza di quasi nove mesi arriva una notizia sul cavaliere tarantino ed ex corteggiatore di Ida Platano. A proposito di Ida, la tronista sembra essere vicina alla scelta. A dispetto di quanto era lecito attendersi fino a qualche settimana fa il cavaliere con il quale uscirà dallo studio di Uomini e Donne potrebbe non essere Mario. Nel corso delle ultime puntate infatti Ida ha scoperto alcune chat abbastanza bollenti tra lui e Mariangela.

Chat in cui pare ci fossero riferimenti espliciti al rapporto tra i due già ad un livello superiore di quello di una semplice conoscenza. La sua scelta, quindi, potrebbe ricadere su Sergio: il ragazzo di Civitavecchia ultimo ad essere arrivato nel parterre. Sergio che, nei giorni scorsi, è stato attaccato dall’ex moglie.





Uomini e Donne, perché Riccardo Guarnieri non tornerà in studio

In un messaggio diffuso sui social scriveva: “Ciao Ida, sono un ingegnere, ho una figlia meravigliosa di cinque anni che non ho mai mantenuto. Se ne occupa totalmente la mamma e la vorrei ringraziare perché mi ha permesso di venire qui. Anzi, mi ha sempre consigliato di poter venire a Uomini e Donne perché non mi ha mai denunciato’. Grazie a tutti, Ida sei speciale.”

Parole fin troppo chiare. Tornando a Riccardo, il cui nome è piombato in queste settimane su Uomini e Donne, Lorenzo Pugnaloni spiega che un ritorno nel programma è molto difficile. Si legge in una sua storia come: “Un ritorno di Riccardo a U&D è improbabile a oggi. Lui segue di nuovo su Instagram la sua ex. Dopo un momento di crisi e un’apparente rottura, il cavaliere potrebbe essere tornato con questa ragazza”. Sarà vero, lo sapremo presto.

Riccardo Guarnieri è uno dei personaggi più seguiti degli ultimi anni. Prima aveva conquistato il cuore di Ida Platano, poi quello di Roberta Guarnieri. Celebri, poi, anche le sue liti con Armando Incarnato e da ultimo con Alessandro Vicinanza (anche lui ex di Ida) con il quale non se le sono certo mandate a dire.