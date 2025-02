“C’è uno appeso sul palco”. Irruzione a Sanremo: in diretta non si è visto niente. Un intruso è riuscito ad arrampicarsi sul tetto dell’Ariston. L’autore di questa “bravata” ha condiviso immagini e video sui social. Al momento ancora non è chiaro come sia riuscito a introdursi all’interno del Teatro durante la terza serata del Festival di Sanremo. L’episodio solleva nuovamente interrogativi sulla sicurezza dell’evento, a pochi giorni dalla denuncia di Striscia la Notizia sulle falle nei controlli.

Nei suoi video si distinguono chiaramente le esibizioni di Shablo, Guè, Joshua e Tormento, seguiti da Olly con il brano Balorda nostalgia e, infine, Tony Effe con Damme ’na mano. Il materiale pubblicato dimostra che l’uomo è rimasto all’interno della struttura per almeno un’ora e mezza, dalle 21:57 alle 23:26, senza che nessuno si accorgesse della sua presenza tra luci e macchinari di scena.

Si tratta dell’influencer Dedelate, un urban climber. Noto per le sue scalate estreme e con oltre 250mila follower su Instagram, Dedelate, che recentemente è stato denunciato per danneggiamento aggravato e invasione di edifici, ha pubblicato un carosello di foto e filmati che documentano il suo accesso non autorizzato alla struttura. Tra i contenuti condivisi, spicca un selfie scattato dal tetto del teatro proprio mentre Carlo Conti conduceva la serata. A corredo dell’immagine, l’urban climber ha scritto un lapidario: “Nessuna sicurezza”, riferendosi alla facilità con cui è riuscito a raggiungere il punto più alto dell’Ariston. Ma l’azione non si è fermata qui.

I post del giorno successivo hanno rapidamente fatto il giro del web, accendendo il dibattito sulla sicurezza della manifestazione. Proprio su questo tema, nei giorni precedenti, Striscia la Notizia aveva trasmesso un servizio allarmante: un inviato del programma era riuscito a superare la zona rossa del Festival con un coltello legato in vita, dimostrando la vulnerabilità dei controlli. Durante la conferenza stampa del 13 febbraio, l’inviato Pinuccio aveva chiesto chiarimenti in merito: “Abbiamo dimostrato che si poteva entrare nella zona rossa con un coltello. Ci aspettiamo risposte su chi appalta la sicurezza”.

Il direttore artistico Carlo Conti, interpellato sulla questione, ha commentato con preoccupazione: “Molto male che si sia riusciti a entrare nella zona rossa con un coltello. Voi avete fatto, come sempre, alla grande il vostro lavoro, viva Striscia”. L’episodio di Dedelate si aggiunge così alle polemiche già in corso, alimentando il dibattito sulla necessità di misure di sicurezza più efficaci per proteggere il Festival di Sanremo e il pubblico presente.