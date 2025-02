Dà buca al DopoFestival causa problemi di salute. In questo Sanremo 2025 diversi protagonisti sono stati sfortunati in questo senso: un Festival funestato da malattie e infortuni sin dal principio. Tra coloro che hanno affrontato l’evento non propriamente al top, per esempio, Francesca Michielin e Kekko Silvestre dei Modà. Entrambi hanno avuto un infortunio proprio poco prima che la kermesse iniziasse.

Sempre nel corso della quarta sera, quella di venerdì 14 febbraio, anche che Joan Thiele ha detto di stare poco bene. “Ha avuto dei giorni di salute difficili”, ha spiegato Alessandro Cattelan in apertura di puntata. E poco dopo l’ha salutata perché potesse andare a riposare, anche se c’ha tenuto a sottolineare come non sia “niente di grave”: “Joan abbiamo anticipato che hai avuto delle giornate un po’ complicate dal punto di vista fisico. Domani c’è la finale di Sanremo, ti lasciamo andare a riposare“.

Sanremo 2025, buca al DopoFestival: “Ha la febbre”

Ma non solo. Anche Gabriele Corsi è ko. E infatti sempre Alessandro Cattelan, in apertura dell’ultima puntata del DopoFestival, non ha potuto fare a meno di rimarcare i problemi di salute che stanno affliggendo diversi protagonisti di questo festival: “È il mio primo Sanremo, mi sembra ci sia in giro di tutto, è normale che siano tutti ammalati e infortunati?”.

E a quel punto Mariasole Pollio, ospite della puntata, ha fatto sapere: “Noi abbiamo Gabriele Corsi con la febbre“. “Doveva essere qua, invece non ce l’ha fatta”, ha confermato il conduttore. Lo stesso Gabriel Corsi ha pubblicato su Instagram una foto in cui è disteso a letto.

“La febbre del venerdì sera. P.s. Ho detto a Laura Pertici (sua moglie, ndr) vieni che andremo a delle feste pazzesche”. Dunque il conduttore del PrimaFestival con Mariasole Pollio e Bianca Guaccero sta facendo i conti con alcuni problemi di salute che lo hanno costretto a rinunciare alla partecipazione al DopoFestival.